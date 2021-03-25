https://ria.ru/20210325/vesna-1602746832.html
Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Москве
Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Москве
Метеорологическая весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:13
2021-03-25T08:13
2021-03-25T09:13
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Это когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам — и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы", — пояснил синоптик.Он также сообщил РИА Новости, что 25 марта в Москве воздух впервые прогреется до плюс восьми-десяти градусов, а в Подмосковье — до шести-одиннадцати градусов тепла, что на пять-семь градусов выше климатической нормы.Весенние циркуляционные процессы в центре европейской части России уже сменили зимние, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптический сезон весны продлится до первой декады мая, потом начнется первая половина лета.
https://ria.ru/20210323/sinoptiki-1602486413.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)