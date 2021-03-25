https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897272.html

Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 в Калининградской области

Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 в Калининградской области

В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-25T22:51

2021-03-25T22:51

2021-03-26T00:33

ка-32

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в районе Куршского залива. По словам собеседника агентства, на борту находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняют.Как заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС, в ведомство поступила информация о падении вертолета: двух человек спасли, судьба еще одного неизвестна."При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск", — говорится в сообщенииСледственный комитет организовал проверку, сказал агентству представитель Северо-Западного управления на транспорте.

https://ria.ru/20210209/an-12-1596668487.html

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-32, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия