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Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 в Калининградской области
Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 в Калининградской области
В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-25T22:51
2021-03-25T22:51
2021-03-26T00:33
ка-32
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
происшествия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в районе Куршского залива. По словам собеседника агентства, на борту находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняют.Как заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС, в ведомство поступила информация о падении вертолета: двух человек спасли, судьба еще одного неизвестна."При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск", — говорится в сообщенииСледственный комитет организовал проверку, сказал агентству представитель Северо-Западного управления на транспорте.
https://ria.ru/20210209/an-12-1596668487.html
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ка-32, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия