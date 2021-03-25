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https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602817942.html
Луиджи Бруньяро: Венеция жива и снова заставит о себе говорить
Луиджи Бруньяро: Венеция жива и снова заставит о себе говорить
"Жемчужина Средиземноморья" – Венеция начала программу празднований 1600-летия с основания, надеясь на восстановление туризма после победы над пандемией. В... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:17
2021-03-25T15:18
луиджи бруньяро
венеция
интервью
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"Жемчужина Средиземноморья" – Венеция начала программу празднований 1600-летия с основания, надеясь на восстановление туризма после победы над пандемией. В канун юбилея мэр города Луиджи Бруньяро в интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунову рассказал, как город переживает тяжелый период и копит силы для очередного возрождения.– Господин Бруньяро, Венеция отмечает свой исторический юбилей в исторических обстоятельствах. Как себя чувствует 1600-летний город? В каком состоянии он находится сейчас после всех событий последних двух лет - наводнения, пандемии и последующего туристического кризиса?– Венеция – один из итальянских городов, который больше других платит за последствия пандемии. Она ударила по нам, когда мы оправлялись от последствий паводка 12 ноября 2019 года. Мы имеем дело с кризисом, который затрагивает все экономические сферы города на протяжении уже более 16 месяцев. Прежде всего, это туризм и культура, музеи и театры, отели, мероприятия, концерты, а также гондольеры, водители такси, носильщики, гиды и так далее, да и все люди, которые окружают эту деятельность. Мы переживаем один из самых трудных периодов времени, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться Венеции. Это был тяжелый год, из которого, однако, мы хотим выйти более гордыми и сильными. С этим духом мы проживем эти празднования, будучи уверенными в возрождении и настоящем перезапуске города.– Какие мероприятия запланированы на празднование юбилея города? Думали ли вы на этапе подготовки, что регион Венето может оказаться в "красной" зоне ограничений? Есть ли в связи с этим какие-то изменения в программе?– Мы организовали комитет для празднований, который оценивает все проекты, поступившие к нам по случаю этой важной для города вехи. Венеция как город мира приглашает к участию всех: там, где наш Лев святого Марка был символом идеалов свободы и прогресса, Венеция снова заставит о себе говорить.Помнить о 1600-летнем возрасте означает начать с прошлого, чтобы укрепить отношения, построенные на протяжении веков: это всеобщий призыв ко всем тем, в чьих сердцах есть наш город.И в этом призыве нельзя обойтись без России и прекрасного Санкт-Петербурга – города, который благодаря Эрмитажу тесно связан с Венецией.А сейчас мы готовы, как только позволят санитарные условия, к тому, чтобы провести празднества вживую. А пока в четверг состоится (беседа состоялась накануне – прим. ред.) поднятие флага на площади Сан-Марко, месса в базилике с участием патриарха Венеции, в 16:00 зазвонят все колокола, а в 18:30 будет показан фильм по телеканалу Rai2, где завораживающие образы города будут перемежаться с произведениями в исполнении оркестра театра "Ла Фениче".– Говорили, что минувшее лето позволило дать экономике города небольшую передышку. На ваш взгляд, можно ли этим летом ожидать прибытия туристов в достаточных количествах?– Мы надеемся на это. Одно можно сказать наверняка: мы постоянно работаем над тем, чтобы с восстановлением медицинских условий для поездок все было готово для того, чтобы снова принимать всех, кто хочет приехать и посетить Венецию.– Вместе с Флоренцией вы представили список 10 предложений по перезапуску страны на основе "городов искусства". На ваш взгляд, возможно ли, что по такому же пути пойдут и другие страны?– Туризм нужно восстановить в первую очередь. Следуя этой четкой линии, мы вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой подписали этот документ и направили его правительству, чтобы тем самым заложить основу для возрождения городов искусства.Многие другие страны мира смогут сделать это то же самое самостоятельно. Этот "декалог" состоит из трех глав. Первая посвящена защите цепочки туристической деятельности и построена на четырех предложениях: экономическая поддержка сотрудников и компаний, льготы для туризма, передача в руки профессионалов деятельности, связанной с турами и экскурсиями, а также составление регламентов для гидов.Во второй главе рассматривается вопрос транспорта. Мы выдвигаем два предложения: рост местного общественного национального фонда и развитие сектора нерегулярного туристического транспорта.В третьей и последней главе речь идет о жилом фонде, которому необходимы четыре действия: правила для квартир для краткосрочной аренды, ограничение бесконтрольной коммерческой деятельности, введение правил защиты городского стиля и безопасности, а также разработка "смарт"-диспетчерских для интеллектуального управления городом.Мы уверены, что министр туризма Массимо Гаравалья и представители других ведомств вмешаются в эти вопросы: это станет поворотным моментом не только для Венеции и Флоренции, но и для всей Италии. И если другие туристические города мира последуют за нами в этом проекте, у нас будет еще больше сил, чтобы перезапустить всю отрасль.– Каков ваш прогноз на возрождение города после пандемии и ее серьезных последствий?– У нас есть огромное стремление к восстановлению. Это желание проявляется именно в трудные моменты, когда мы должны обращаться к самым скрытым ресурсам.Мы должны сделать город символом гордости и удовлетворения для всей страны. Венеция направляет весть надежды о том, что она жива, как и жива Италия. Мы от сердца благодарим всех, кто любит Венецию и, прежде всего, тех, кто внесет свой вклад в то, чтобы этот год празднования стал незабываемым.
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602791684.html
https://ria.ru/20210318/italiya-1601781001.html
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луиджи бруньяро, венеция, интервью

Луиджи Бруньяро: Венеция жива и снова заставит о себе говорить

15:17 25.03.2021 (обновлено: 15:18 25.03.2021)
 
© Фото : Luigi Brugnaro / FacebookМэр Венеции Луиджи Бруньяро
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : Luigi Brugnaro / Facebook
Читать ria.ru в
"Жемчужина Средиземноморья" – Венеция начала программу празднований 1600-летия с основания, надеясь на восстановление туризма после победы над пандемией. В канун юбилея мэр города Луиджи Бруньяро в интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунову рассказал, как город переживает тяжелый период и копит силы для очередного возрождения.
– Господин Бруньяро, Венеция отмечает свой исторический юбилей в исторических обстоятельствах. Как себя чувствует 1600-летний город? В каком состоянии он находится сейчас после всех событий последних двух лет - наводнения, пандемии и последующего туристического кризиса?
– Венеция – один из итальянских городов, который больше других платит за последствия пандемии. Она ударила по нам, когда мы оправлялись от последствий паводка 12 ноября 2019 года. Мы имеем дело с кризисом, который затрагивает все экономические сферы города на протяжении уже более 16 месяцев. Прежде всего, это туризм и культура, музеи и театры, отели, мероприятия, концерты, а также гондольеры, водители такси, носильщики, гиды и так далее, да и все люди, которые окружают эту деятельность. Мы переживаем один из самых трудных периодов времени, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться Венеции. Это был тяжелый год, из которого, однако, мы хотим выйти более гордыми и сильными. С этим духом мы проживем эти празднования, будучи уверенными в возрождении и настоящем перезапуске города.
Артист в карнавальной маске в Венеции - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 12:57
В Венеции начали празднование 1600-летия города
– Какие мероприятия запланированы на празднование юбилея города? Думали ли вы на этапе подготовки, что регион Венето может оказаться в "красной" зоне ограничений? Есть ли в связи с этим какие-то изменения в программе?
– Мы организовали комитет для празднований, который оценивает все проекты, поступившие к нам по случаю этой важной для города вехи. Венеция как город мира приглашает к участию всех: там, где наш Лев святого Марка был символом идеалов свободы и прогресса, Венеция снова заставит о себе говорить.
Помнить о 1600-летнем возрасте означает начать с прошлого, чтобы укрепить отношения, построенные на протяжении веков: это всеобщий призыв ко всем тем, в чьих сердцах есть наш город.
И в этом призыве нельзя обойтись без России и прекрасного Санкт-Петербурга – города, который благодаря Эрмитажу тесно связан с Венецией.
А сейчас мы готовы, как только позволят санитарные условия, к тому, чтобы провести празднества вживую. А пока в четверг состоится (беседа состоялась накануне – прим. ред.) поднятие флага на площади Сан-Марко, месса в базилике с участием патриарха Венеции, в 16:00 зазвонят все колокола, а в 18:30 будет показан фильм по телеканалу Rai2, где завораживающие образы города будут перемежаться с произведениями в исполнении оркестра театра "Ла Фениче".
Большой юбилей на карантине. Как в Венеции отмечают 1600-летие города
© Pixabay / TeeFarm

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

Венеция
1 из 13

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

© Pixabay / TeeFarm
© Pixabay / nouveaumonde34

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

Артист в карнавальной маске в Венеции
2 из 13

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

© Pixabay / nouveaumonde34
© Pixabay / juliacasado1

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

Ресторан в Венеции
3 из 13

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

© Pixabay / juliacasado1
© REUTERS / Manuel Silvestri

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

Военные патрулируют улицы в Венеции, которой присвоена классификация красной зоны
4 из 13

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

© REUTERS / Manuel Silvestri
© Pixabay / madbax

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

Венеция
5 из 13

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

© Pixabay / madbax
© Pixabay / blende12

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

Венеция
6 из 13

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

© Pixabay / blende12
© Pixabay / 185053

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

Венеция
7 из 13

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

© Pixabay / 185053
© Pixabay / Samuel_Busetto

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

Пьяцца Сан-Марко в Венеции
8 из 13

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

© Pixabay / Samuel_Busetto
© Pixabay / Pexels

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции
9 из 13

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

© Pixabay / Pexels
© Pixabay / dpbueroservice

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

Гранд-канал в Венеции
10 из 13

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

© Pixabay / dpbueroservice
© Pixabay / Michelleraponi

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

Венеция
11 из 13

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

© Pixabay / Michelleraponi
© Pixabay / cedlambert

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

Венеция
12 из 13

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

© Pixabay / cedlambert
© Pixabay / TeeFarm

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

Венеция
13 из 13

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

© Pixabay / TeeFarm
1 из 13

Считается, что Венецию основали 25 марта 421 года. Чудесный город сохранил средневековый облик. И ежегодно, до пандемии, посмотреть на него приезжали не менее 20 миллионов туристов со всего мира.

© Pixabay / TeeFarm
2 из 13

Здесь умеют праздновать и веселиться. Чего стоит один только знаменитый карнавал! И конечно, юбилейные торжества привлекли бы сотни тысяч туристов. Но их в этом году не будет. Венеция, как и большинство регионов Италии, в красной зоне: здесь действуют строжайшие ограничения из-за коронавируса.

© Pixabay / nouveaumonde34
3 из 13

"Выходить на улицу можно только по необходимости — на работу, в магазин, к врачу. Гулять нельзя", — рассказывает гид Кристина Самылина.

Бары, кафе, рестораны закрыты. Еду можно заказывать навынос — забрать самим или воспользоваться доставкой.

"Даже за столиком на веранде перед кафе нельзя посидеть. Напиток можно купить и унести, за этим следят", — говорит экскурсовод.

© Pixabay / juliacasado1
4 из 13

В городе действует комендантский час: с десяти вечера до пяти утра выходить из дома запрещено. Так будет как минимум до Пасхи (до 4 апреля).

© REUTERS / Manuel Silvestri
5 из 13

"Туристов нет, а в гостиницах если и есть постояльцы, то приехали они сюда по работе", — отмечает Кристина Самылина.

© Pixabay / madbax
6 из 13

Венецианцы строго соблюдают правила.

"Невозможно выйти на улицу без маски, это недопустимо. Тебя тут же остановят, сделают замечание и прохожие, и соседи, — рассказывает гид Эля Шляхтина. — Послабление одно — на пробежке маску можно опустить на подбородок".

И все пользуются санитайзерами в общественных местах.

© Pixabay / blende12
7 из 13

"На железнодорожном вокзале Санта-Лючия уже в поезде полицейские требуют у пассажиров сертификат — документ, который гражданин должен распечатать и заполнить дома", — говорит Эля Шляхтина. Там указывают причину перемещения (поездка на работу, в больницу), время визита, личные данные и адрес предъявителя.

© Pixabay / 185053
8 из 13

Но юбилей Венеции все-таки не останется незамеченным. На официальном сайте города говорится, что в праздничный день в 11 утра в базилике Сан-Марко, расположенной на знаменитой одноименной площади, пройдет месса. Чтобы не было скопления людей, организуют телетрансляцию и прямой эфир в Facebook.

"На службе в базилике будут присутствовать только приглашенные венецианцы", — поясняет Эля Шляхтина.

© Pixabay / Samuel_Busetto
9 из 13

А в 16 часов все храмы Венеции напомнят о праздничной дате колокольным звоном.

Вечером, в половине седьмого, на общенациональном телеканале Rai 2 начнется специальная программа, рассказывающая об истории и культуре города.

© Pixabay / Pexels
10 из 13

А еще к юбилею украсили (в вечернее время) нарядной подсветкой знаменитый мост Риальто, соединяющий берега Гранд-канала.

© Pixabay / dpbueroservice
11 из 13

Власти Венеции приняли решение, что юбилейные торжества продлятся целый год, причем не только в самом городе.

Мэр Луиджи Бругнаро призвал вплоть до 25 марта 2022-го проводить во всем мире мероприятия, посвященные Венеции — ее истории, архитектуре, искусству, знаменитым жителям. Это могут быть конференции, семинары, выставки, спектакли, экскурсии по местам, как-то связанным с жемчужиной Адриатики.

© Pixabay / Michelleraponi
12 из 13

Муниципалитет готов информационно поддерживать такие проекты. Для этого создали комитет "Венеция 1600", в который вошли деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, представители благотворительных организаций и социальных институтов.

© Pixabay / cedlambert
13 из 13

Сейчас в календаре — 235 проектов мероприятий. Например, уже известно, что с 11 сентября до 27 марта во Дворце дожей пройдет выставка "Венеция — рождение и возрождение".

© Pixabay / TeeFarm
– Говорили, что минувшее лето позволило дать экономике города небольшую передышку. На ваш взгляд, можно ли этим летом ожидать прибытия туристов в достаточных количествах?
– Мы надеемся на это. Одно можно сказать наверняка: мы постоянно работаем над тем, чтобы с восстановлением медицинских условий для поездок все было готово для того, чтобы снова принимать всех, кто хочет приехать и посетить Венецию.
– Вместе с Флоренцией вы представили список 10 предложений по перезапуску страны на основе "городов искусства". На ваш взгляд, возможно ли, что по такому же пути пойдут и другие страны?
– Туризм нужно восстановить в первую очередь. Следуя этой четкой линии, мы вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой подписали этот документ и направили его правительству, чтобы тем самым заложить основу для возрождения городов искусства.
Многие другие страны мира смогут сделать это то же самое самостоятельно. Этот "декалог" состоит из трех глав.
Первая посвящена защите цепочки туристической деятельности и построена на четырех предложениях: экономическая поддержка сотрудников и компаний, льготы для туризма, передача в руки профессионалов деятельности, связанной с турами и экскурсиями, а также составление регламентов для гидов.
Во второй главе рассматривается вопрос транспорта. Мы выдвигаем два предложения: рост местного общественного национального фонда и развитие сектора нерегулярного туристического транспорта.
Венеция - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:00Туризм
В Италии рассказали, когда планируют открыть границы для туристов
В третьей и последней главе речь идет о жилом фонде, которому необходимы четыре действия: правила для квартир для краткосрочной аренды, ограничение бесконтрольной коммерческой деятельности, введение правил защиты городского стиля и безопасности, а также разработка "смарт"-диспетчерских для интеллектуального управления городом.
Мы уверены, что министр туризма Массимо Гаравалья и представители других ведомств вмешаются в эти вопросы: это станет поворотным моментом не только для Венеции и Флоренции, но и для всей Италии. И если другие туристические города мира последуют за нами в этом проекте, у нас будет еще больше сил, чтобы перезапустить всю отрасль.
– Каков ваш прогноз на возрождение города после пандемии и ее серьезных последствий?
– У нас есть огромное стремление к восстановлению. Это желание проявляется именно в трудные моменты, когда мы должны обращаться к самым скрытым ресурсам.
Мы должны сделать город символом гордости и удовлетворения для всей страны. Венеция направляет весть надежды о том, что она жива, как и жива Италия. Мы от сердца благодарим всех, кто любит Венецию и, прежде всего, тех, кто внесет свой вклад в то, чтобы этот год празднования стал незабываемым.
 
Луиджи БруньяроВенецияИнтервью
 
 
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