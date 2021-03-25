https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602817942.html

Луиджи Бруньяро: Венеция жива и снова заставит о себе говорить

Луиджи Бруньяро: Венеция жива и снова заставит о себе говорить

"Жемчужина Средиземноморья" – Венеция начала программу празднований 1600-летия с основания, надеясь на восстановление туризма после победы над пандемией. В... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:17

2021-03-25T15:17

2021-03-25T15:18

луиджи бруньяро

венеция

интервью

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"Жемчужина Средиземноморья" – Венеция начала программу празднований 1600-летия с основания, надеясь на восстановление туризма после победы над пандемией. В канун юбилея мэр города Луиджи Бруньяро в интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунову рассказал, как город переживает тяжелый период и копит силы для очередного возрождения.– Господин Бруньяро, Венеция отмечает свой исторический юбилей в исторических обстоятельствах. Как себя чувствует 1600-летний город? В каком состоянии он находится сейчас после всех событий последних двух лет - наводнения, пандемии и последующего туристического кризиса?– Венеция – один из итальянских городов, который больше других платит за последствия пандемии. Она ударила по нам, когда мы оправлялись от последствий паводка 12 ноября 2019 года. Мы имеем дело с кризисом, который затрагивает все экономические сферы города на протяжении уже более 16 месяцев. Прежде всего, это туризм и культура, музеи и театры, отели, мероприятия, концерты, а также гондольеры, водители такси, носильщики, гиды и так далее, да и все люди, которые окружают эту деятельность. Мы переживаем один из самых трудных периодов времени, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться Венеции. Это был тяжелый год, из которого, однако, мы хотим выйти более гордыми и сильными. С этим духом мы проживем эти празднования, будучи уверенными в возрождении и настоящем перезапуске города.– Какие мероприятия запланированы на празднование юбилея города? Думали ли вы на этапе подготовки, что регион Венето может оказаться в "красной" зоне ограничений? Есть ли в связи с этим какие-то изменения в программе?– Мы организовали комитет для празднований, который оценивает все проекты, поступившие к нам по случаю этой важной для города вехи. Венеция как город мира приглашает к участию всех: там, где наш Лев святого Марка был символом идеалов свободы и прогресса, Венеция снова заставит о себе говорить.Помнить о 1600-летнем возрасте означает начать с прошлого, чтобы укрепить отношения, построенные на протяжении веков: это всеобщий призыв ко всем тем, в чьих сердцах есть наш город.И в этом призыве нельзя обойтись без России и прекрасного Санкт-Петербурга – города, который благодаря Эрмитажу тесно связан с Венецией.А сейчас мы готовы, как только позволят санитарные условия, к тому, чтобы провести празднества вживую. А пока в четверг состоится (беседа состоялась накануне – прим. ред.) поднятие флага на площади Сан-Марко, месса в базилике с участием патриарха Венеции, в 16:00 зазвонят все колокола, а в 18:30 будет показан фильм по телеканалу Rai2, где завораживающие образы города будут перемежаться с произведениями в исполнении оркестра театра "Ла Фениче".– Говорили, что минувшее лето позволило дать экономике города небольшую передышку. На ваш взгляд, можно ли этим летом ожидать прибытия туристов в достаточных количествах?– Мы надеемся на это. Одно можно сказать наверняка: мы постоянно работаем над тем, чтобы с восстановлением медицинских условий для поездок все было готово для того, чтобы снова принимать всех, кто хочет приехать и посетить Венецию.– Вместе с Флоренцией вы представили список 10 предложений по перезапуску страны на основе "городов искусства". На ваш взгляд, возможно ли, что по такому же пути пойдут и другие страны?– Туризм нужно восстановить в первую очередь. Следуя этой четкой линии, мы вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой подписали этот документ и направили его правительству, чтобы тем самым заложить основу для возрождения городов искусства.Многие другие страны мира смогут сделать это то же самое самостоятельно. Этот "декалог" состоит из трех глав. Первая посвящена защите цепочки туристической деятельности и построена на четырех предложениях: экономическая поддержка сотрудников и компаний, льготы для туризма, передача в руки профессионалов деятельности, связанной с турами и экскурсиями, а также составление регламентов для гидов.Во второй главе рассматривается вопрос транспорта. Мы выдвигаем два предложения: рост местного общественного национального фонда и развитие сектора нерегулярного туристического транспорта.В третьей и последней главе речь идет о жилом фонде, которому необходимы четыре действия: правила для квартир для краткосрочной аренды, ограничение бесконтрольной коммерческой деятельности, введение правил защиты городского стиля и безопасности, а также разработка "смарт"-диспетчерских для интеллектуального управления городом.Мы уверены, что министр туризма Массимо Гаравалья и представители других ведомств вмешаются в эти вопросы: это станет поворотным моментом не только для Венеции и Флоренции, но и для всей Италии. И если другие туристические города мира последуют за нами в этом проекте, у нас будет еще больше сил, чтобы перезапустить всю отрасль.– Каков ваш прогноз на возрождение города после пандемии и ее серьезных последствий?– У нас есть огромное стремление к восстановлению. Это желание проявляется именно в трудные моменты, когда мы должны обращаться к самым скрытым ресурсам.Мы должны сделать город символом гордости и удовлетворения для всей страны. Венеция направляет весть надежды о том, что она жива, как и жива Италия. Мы от сердца благодарим всех, кто любит Венецию и, прежде всего, тех, кто внесет свой вклад в то, чтобы этот год празднования стал незабываемым.

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602791684.html

https://ria.ru/20210318/italiya-1601781001.html

венеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луиджи бруньяро, венеция, интервью