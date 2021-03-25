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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/vaktsiny-1602894445.html
На Украине сняли ответственность с производителей вакцин за последствия
На Украине сняли ответственность с производителей вакцин за последствия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T22:21
2021-03-25T22:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки, сообщает пресс-служба главы государства.Ранее украинский кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, по которому с производителей вакцин от коронавируса снимут ответственность за возможные последствия после прививок. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.В пояснительной записке к закону отмечается, что такая инициатива необходима для обеспечения возможности исполнения обязанностей, определенных соглашениями и подписанными Украиной в рамках механизма COVAX, а также для обеспечения возможности оперативной организации профилактических мер по противодействию коронавирусу."Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабмином.Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе и действует в течение четырех лет.
https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602835127.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, владимир зеленский, украина

На Украине сняли ответственность с производителей вакцин за последствия

22:21 25.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины
Вакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее украинский кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, по которому с производителей вакцин от коронавируса снимут ответственность за возможные последствия после прививок. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.
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В пояснительной записке к закону отмечается, что такая инициатива необходима для обеспечения возможности исполнения обязанностей, определенных соглашениями и подписанными Украиной в рамках механизма COVAX, а также для обеспечения возможности оперативной организации профилактических мер по противодействию коронавирусу.
"Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабмином.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе и действует в течение четырех лет.
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