https://ria.ru/20210325/vaktsiny-1602894445.html

На Украине сняли ответственность с производителей вакцин за последствия

На Украине сняли ответственность с производителей вакцин за последствия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T22:21

2021-03-25T22:21

2021-03-25T22:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895798_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_248b35e0160861e6867dd0c612043ac5.jpg

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки, сообщает пресс-служба главы государства.Ранее украинский кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, по которому с производителей вакцин от коронавируса снимут ответственность за возможные последствия после прививок. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.В пояснительной записке к закону отмечается, что такая инициатива необходима для обеспечения возможности исполнения обязанностей, определенных соглашениями и подписанными Украиной в рамках механизма COVAX, а также для обеспечения возможности оперативной организации профилактических мер по противодействию коронавирусу."Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабмином.Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе и действует в течение четырех лет.

https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602835127.html

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, владимир зеленский, украина