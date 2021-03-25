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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602883513.html
Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19
Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19
Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель, заявил заместитель директора по научной работе РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:34
2021-03-25T20:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Есть подходы в мире, которые позволяют раздвинуть вакцину на срок до 6 недель, в силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до 6 недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы",- сказал Горелов в интервью "Вести FM".При этом он уточнил, что второй компонент вакцины обязательно надо получить.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата с промежутком в 2-3 недели.
https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602836557.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество

Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19

20:34 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Есть подходы в мире, которые позволяют раздвинуть вакцину на срок до 6 недель, в силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до 6 недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы",- сказал Горелов в интервью "Вести FM".
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Вчера, 16:47Распространение коронавируса
Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию
При этом он уточнил, что второй компонент вакцины обязательно надо получить.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата с промежутком в 2-3 недели.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВакцинацияОбщество
 
 
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