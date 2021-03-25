https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602883513.html

Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19

Эпидемиолог назвал допустимый перерыв между двумя прививками от COVID-19

Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель, заявил заместитель директора по научной работе РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:34

2021-03-25T20:34

2021-03-25T20:34

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Допустимый временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса составляет 6 недель, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Есть подходы в мире, которые позволяют раздвинуть вакцину на срок до 6 недель, в силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до 6 недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы",- сказал Горелов в интервью "Вести FM".При этом он уточнил, что второй компонент вакцины обязательно надо получить.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата с промежутком в 2-3 недели.

https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602836557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество