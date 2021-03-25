https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602808136.html
Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин
Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин
Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:24
2021-03-25T14:24
2021-03-25T15:58
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.По его словам, нет смысла кому-то ждать один или другой препарат."Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал Пугачев.В России созданы три вакцины от коронавируса — разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", вакцина центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной прививкой от COVID-19. Она одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество