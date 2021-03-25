https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602808136.html

Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин

Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин

Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:24

2021-03-25T14:24

2021-03-25T15:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.По его словам, нет смысла кому-то ждать один или другой препарат."Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал Пугачев.В России созданы три вакцины от коронавируса — разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", вакцина центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной прививкой от COVID-19. Она одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество