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Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин
Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин
Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:24
2021-03-25T15:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.По его словам, нет смысла кому-то ждать один или другой препарат."Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал Пугачев.В России созданы три вакцины от коронавируса — разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", вакцина центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной прививкой от COVID-19. Она одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Замглавы Минздрава Пугачев сравнил эффективность российских вакцин

14:24 25.03.2021 (обновлено: 15:58 25.03.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
По его словам, нет смысла кому-то ждать один или другой препарат.
"Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал Пугачев.
В России созданы три вакцины от коронавируса — разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", вакцина центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной прививкой от COVID-19. Она одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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