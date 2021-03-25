Союзные депутаты выступили за унификацию условий полисов ОСАГО
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания разработают "дорожную карту" унификации законодательства России и Белоруссии, регулирующего страхование гражданской ответственности, сообщает пресс-служба союзного парламента.
На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое прошло в четверг в Витебске, его участники рассмотрели вопрос о возможности распространения действия полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю территорию Союзного государства.
"В ходе проработки вопроса отмечены значительные отличия законодательств двух стран в этой сфере. Выявлены существенные различия в лимитах ответственности, размерах страховых взносов, сроках страхования, методике расчетов и порядке определения размеров убытков", - отмечается в сообщении.
В качестве первого этапа решения вопроса парламентарии считают целесообразным снижение в Белоруссии минимального срока и стоимости полиса ОСАГО для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в РФ, до 5 дней, что будет соответствовать условиям, которые предлагаются в России для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии.
В перспективе депутаты предложили проработать возможность разработки соответствующего модельного закона или заключения международного договора и унификации законодательства об ОСАГО с целью предоставления гражданам возможности приобретения национальных полисов, предусматривающих по выбору страхователя покрытие страховых случаев только на территории регистрации транспортного средства, или на всей территории Союзного государства.
Члены Комиссии предложили внести вопрос об ОСАГО на рассмотрение очередной сессии Парламентского Собрания с целью принятия постановления в адрес Совета Министров Союзного государства для организации работы профильных министерств и ведомств по решению вопросов унификации законодательства в этой сфере.