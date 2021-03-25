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Украине предрекли крах из-за "заигрывания" с Россией
Украине предрекли крах из-за "заигрывания" с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается за существование страны в случае продолжения заигрывания с Россией. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:44
2021-03-25T17:44
2021-03-25T17:48
алексей данилов
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
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КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается за существование страны в случае продолжения заигрывания с Россией."Мы можем прекратить свое существование, если мы и дальше будем продолжать заигрывать с РФ", - заявил Данилов в интервью радио "Новое время" в четверг.По его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/energiya-1602588646.html
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алексей данилов, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, в мире