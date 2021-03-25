https://ria.ru/20210325/ukraina-1602848711.html

Украине предрекли крах из-за "заигрывания" с Россией

Украине предрекли крах из-за "заигрывания" с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается за существование страны в случае продолжения заигрывания с Россией. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:44

2021-03-25T17:44

2021-03-25T17:48

алексей данилов

верховная рада украины

владимир зеленский

владимир путин

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154867/67/1548676799_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_49fdfa53c4a031a8a849cc4dbc49c614.jpg

КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опасается за существование страны в случае продолжения заигрывания с Россией."Мы можем прекратить свое существование, если мы и дальше будем продолжать заигрывать с РФ", - заявил Данилов в интервью радио "Новое время" в четверг.По его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/energiya-1602588646.html

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, в мире