https://ria.ru/20210325/ukraina-1602731858.html

На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко

На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T00:01

2021-03-25T00:01

2021-03-25T00:58

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семен семенченко

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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", организованной экс-депутатом Верховной рады Семеном Семенченко, сообщает пресс-служба ведомства.Как утверждает спецслужба, деятельность компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ заявили, что в состав компании якобы входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций."Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием, (изучались – ред.) навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом. Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко.По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля "военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам"."Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/shpion-1602618826.html

https://ria.ru/20210316/ukraina-1601536764.html

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россия, семен семенченко, служба безопасности украины, киев, украина, в мире