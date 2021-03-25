Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602731858.html
На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко
На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко
Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T00:01
2021-03-25T00:58
россия
семен семенченко
служба безопасности украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104705/22/1047052268_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b747dfa1e78aa4947f30ca62f29f2ff1.jpg
КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", организованной экс-депутатом Верховной рады Семеном Семенченко, сообщает пресс-служба ведомства.Как утверждает спецслужба, деятельность компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ заявили, что в состав компании якобы входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций."Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием, (изучались – ред.) навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом. Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко.По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля "военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам"."Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/shpion-1602618826.html
https://ria.ru/20210316/ukraina-1601536764.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/104705/22/1047052268_124:0:1860:1302_1920x0_80_0_0_839d999adee4c3d9c2a8b18bbc1dc7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, семен семенченко, служба безопасности украины, киев, украина, в мире

На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко

00:01 25.03.2021 (обновлено: 00:58 25.03.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyДепутат Верховной рады Семен Семенченко
Депутат Верховной рады Семен Семенченко - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", организованной экс-депутатом Верховной рады Семеном Семенченко, сообщает пресс-служба ведомства.
Как утверждает спецслужба, деятельность компании была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ заявили, что в состав компании якобы входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 12:39
СБУ заявила о поимке белорусского шпиона
"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием, (изучались – ред.) навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом. Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля "военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".
"Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 18:30
СБУ провела обыски в ведомствах, подготовивших Харьковские соглашения
 
РоссияСемен СеменченкоСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Лента новостейМолния