На Украине разоблачили ЧВК, организованную экс-депутатом Семенченко
00:01 25.03.2021 (обновлено: 00:58 25.03.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyДепутат Верховной рады Семен Семенченко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", организованной экс-депутатом Верховной рады Семеном Семенченко, сообщает пресс-служба ведомства.
Как утверждает спецслужба, деятельность компании была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ заявили, что в состав компании якобы входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
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"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием, (изучались – ред.) навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом. Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля "военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".
"Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба.