https://ria.ru/20210325/tskhinval-1602779799.html

Школы в Цхинвале приостановили работу из-за отсутствия электричества

Школы в Цхинвале приостановили работу из-за отсутствия электричества

Школы Цхинвала приостановили работу из-за отсутствия электричества в Южной Осетии, сообщает пресс-служба столичной администрации. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:04

2021-03-25T12:04

2021-03-25T12:07

цхинвал

южная осетия

в мире

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ЦХИНВАЛ, 25 мар - РИА Новости. Школы Цхинвала приостановили работу из-за отсутствия электричества в Южной Осетии, сообщает пресс-служба столичной администрации.В ночь на среду Южная Осетия осталась без электричества, причиной отключения стала авария на линии электропередачи Северный портал Рукского тоннеля - поселок Дзау. В этот же день детсады Цхинвала были закрыты, кроме двух, которые оборудованы дизельными генераторами."Учебный процесс возобновится после подачи электричества в республику", - сказали в мэрии.Уточняется, что республиканская больница, хлебопекарня и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов.Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики.

https://ria.ru/20210209/bespilotnik-1596658082.html

цхинвал

южная осетия

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цхинвал, южная осетия, в мире