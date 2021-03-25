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Школы в Цхинвале приостановили работу из-за отсутствия электричества
Школы в Цхинвале приостановили работу из-за отсутствия электричества
Школы Цхинвала приостановили работу из-за отсутствия электричества в Южной Осетии, сообщает пресс-служба столичной администрации. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:04
2021-03-25T12:07
цхинвал
южная осетия
в мире
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ЦХИНВАЛ, 25 мар - РИА Новости. Школы Цхинвала приостановили работу из-за отсутствия электричества в Южной Осетии, сообщает пресс-служба столичной администрации.В ночь на среду Южная Осетия осталась без электричества, причиной отключения стала авария на линии электропередачи Северный портал Рукского тоннеля - поселок Дзау. В этот же день детсады Цхинвала были закрыты, кроме двух, которые оборудованы дизельными генераторами."Учебный процесс возобновится после подачи электричества в республику", - сказали в мэрии.Уточняется, что республиканская больница, хлебопекарня и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов.Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики.
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цхинвал, южная осетия, в мире

Школы в Цхинвале приостановили работу из-за отсутствия электричества

12:04 25.03.2021 (обновлено: 12:07 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ЦХИНВАЛ, 25 мар - РИА Новости. Школы Цхинвала приостановили работу из-за отсутствия электричества в Южной Осетии, сообщает пресс-служба столичной администрации.
В ночь на среду Южная Осетия осталась без электричества, причиной отключения стала авария на линии электропередачи Северный портал Рукского тоннеля - поселок Дзау. В этот же день детсады Цхинвала были закрыты, кроме двух, которые оборудованы дизельными генераторами.
"Учебный процесс возобновится после подачи электричества в республику", - сказали в мэрии.
Уточняется, что республиканская больница, хлебопекарня и госучреждения обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов.
Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рукский перевал. Это единственный источник электричества для республики.
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