https://ria.ru/20210325/tsb-1602750200.html

В ЦБ рассказали о случаях манипулирования и инсайдерской торговли

В ЦБ рассказали о случаях манипулирования и инсайдерской торговли

Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:20

2021-03-25T09:20

2021-03-25T09:20

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре года наложил более 30 административных наказаний за манипулирование рынком, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях."За последние 10 лет было проведено более 170 расследований по инсайду и манипулированию. Было выявлено более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли. Я хочу напомнить, что инсайдерскую торговлю формально регулятор начал расследовать только с 2013 года. И, на мой взгляд, научиться доказывать такие крайне сложные комбинации – это уже большое достижение", - сказал глава департамента."Иногда я встречаю комментарии, что случаев доказательства инсайда мало или их вообще нет. На это я могу сказать, что это ведь не ежедневное явление. Но такие случаи бывают, и инсайдерскую торговлю мы находим и доказываем успешно. Надо понимать, что для нас и для правоохранительных органов и судов такие дела – это сложная работа, их разбирательства требуют времени, опыта, специальных знаний", - добавил он.Лях обратил внимание, что помимо уголовных мер (по двум кейсам уже вынесены приговоры), только за последние четыре года вынесено более 30 административных наказаний за манипулирование рынком. Существует еще и такая мера, как лишение лицензий, таких случаев немало – с 2017 года по итогам проверок отозвано почти 20 лицензий (у одной компании могло быть несколько лицензий), также отметил он.

https://ria.ru/20210325/moshenniki-1602743904.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика