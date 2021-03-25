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В ЦБ рассказали о случаях манипулирования и инсайдерской торговли
В ЦБ рассказали о случаях манипулирования и инсайдерской торговли
Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:20
2021-03-25T09:20
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре года наложил более 30 административных наказаний за манипулирование рынком, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях."За последние 10 лет было проведено более 170 расследований по инсайду и манипулированию. Было выявлено более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли. Я хочу напомнить, что инсайдерскую торговлю формально регулятор начал расследовать только с 2013 года. И, на мой взгляд, научиться доказывать такие крайне сложные комбинации – это уже большое достижение", - сказал глава департамента."Иногда я встречаю комментарии, что случаев доказательства инсайда мало или их вообще нет. На это я могу сказать, что это ведь не ежедневное явление. Но такие случаи бывают, и инсайдерскую торговлю мы находим и доказываем успешно. Надо понимать, что для нас и для правоохранительных органов и судов такие дела – это сложная работа, их разбирательства требуют времени, опыта, специальных знаний", - добавил он.Лях обратил внимание, что помимо уголовных мер (по двум кейсам уже вынесены приговоры), только за последние четыре года вынесено более 30 административных наказаний за манипулирование рынком. Существует еще и такая мера, как лишение лицензий, таких случаев немало – с 2017 года по итогам проверок отозвано почти 20 лицензий (у одной компании могло быть несколько лицензий), также отметил он.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ рассказали о случаях манипулирования и инсайдерской торговли

09:20 25.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России за последние 10 лет в ходе расследований выявил более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли, за последние четыре года наложил более 30 административных наказаний за манипулирование рынком, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"За последние 10 лет было проведено более 170 расследований по инсайду и манипулированию. Было выявлено более 100 случаев манипулирования рынком и восемь случаев инсайдерской торговли. Я хочу напомнить, что инсайдерскую торговлю формально регулятор начал расследовать только с 2013 года. И, на мой взгляд, научиться доказывать такие крайне сложные комбинации – это уже большое достижение", - сказал глава департамента.
"Иногда я встречаю комментарии, что случаев доказательства инсайда мало или их вообще нет. На это я могу сказать, что это ведь не ежедневное явление. Но такие случаи бывают, и инсайдерскую торговлю мы находим и доказываем успешно. Надо понимать, что для нас и для правоохранительных органов и судов такие дела – это сложная работа, их разбирательства требуют времени, опыта, специальных знаний", - добавил он.
Лях обратил внимание, что помимо уголовных мер (по двум кейсам уже вынесены приговоры), только за последние четыре года вынесено более 30 административных наказаний за манипулирование рынком. Существует еще и такая мера, как лишение лицензий, таких случаев немало – с 2017 года по итогам проверок отозвано почти 20 лицензий (у одной компании могло быть несколько лицензий), также отметил он.
Вызов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 07:31
Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников
 
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