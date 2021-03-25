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Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе
Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе
Российский траулер "Мелкарт" длиной 53 метра опрокинулся у причала судоремонтной верфи "Кимек" в норвежском Киркенесе, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:09
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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. Российский траулер "Мелкарт" длиной 53 метра опрокинулся у причала судоремонтной верфи "Кимек" в норвежском Киркенесе, сообщила телерадиокомпания NRK.По предварительным данным, никто из 26 членов команды не пострадал. На борту во время инцидента находились восемь человек.ЧП произошло в среду вечером — судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. У местных властей пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг траулера плавает только мусор.Как пояснили журналисты, судно находилось на верфи на ремонте, оно опрокинулось во время спуска обратно на воду.Траулер собирался на промысел в ближайшее время.
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норвегия, киркенес, в мире

Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе

10:09 25.03.2021 (обновлено: 12:57 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинЛедоколы "Сибирь" (справа) и "Арктика" (слева) в Санкт-Петербурге
Ледоколы Сибирь (справа) и Арктика (слева) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МУРМАНСК, 25 мар — РИА Новости. Российский траулер "Мелкарт" длиной 53 метра опрокинулся у причала судоремонтной верфи "Кимек" в норвежском Киркенесе, сообщила телерадиокомпания NRK.
По предварительным данным, никто из 26 членов команды не пострадал. На борту во время инцидента находились восемь человек.
ЧП произошло в среду вечером — судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. У местных властей пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг траулера плавает только мусор.
Как пояснили журналисты, судно находилось на верфи на ремонте, оно опрокинулось во время спуска обратно на воду.
Траулер собирался на промысел в ближайшее время.
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