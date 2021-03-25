https://ria.ru/20210325/testirovanie-1602769960.html

Голикова оценила скорость тестирования на коронавирус в России

Голикова оценила скорость тестирования на коронавирус в России

Россия входит в тройку стран по наибольшему числу тестирований на коронавирус, более 99% тестов осуществляется менее чем за 48 часов, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:20

2021-03-25T11:20

2021-03-25T20:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия входит в тройку стран по наибольшему числу тестирований на коронавирус, более 99% тестов осуществляется менее чем за 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас более 99% тестов осуществляется ранее, чем за 48 часов",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.Она отметила, что Россия входит в тройку лидеров стран по охвату тестирований на коронавирус.По ее словам, диагностические возможности сейчас расширяются - внедряют в практику экспресс-методы, которые позволяют выявить инфицирование коронавирусом в течение 20 минут.

https://rsport.ria.ru/20210324/koronavirus-1602653972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество