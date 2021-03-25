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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/testirovanie-1602769960.html
Голикова оценила скорость тестирования на коронавирус в России
Голикова оценила скорость тестирования на коронавирус в России
Россия входит в тройку стран по наибольшему числу тестирований на коронавирус, более 99% тестов осуществляется менее чем за 48 часов, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:20
2021-03-25T20:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия входит в тройку стран по наибольшему числу тестирований на коронавирус, более 99% тестов осуществляется менее чем за 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас более 99% тестов осуществляется ранее, чем за 48 часов",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.Она отметила, что Россия входит в тройку лидеров стран по охвату тестирований на коронавирус.По ее словам, диагностические возможности сейчас расширяются - внедряют в практику экспресс-методы, которые позволяют выявить инфицирование коронавирусом в течение 20 минут.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова оценила скорость тестирования на коронавирус в России

11:20 25.03.2021 (обновлено: 20:25 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия входит в тройку стран по наибольшему числу тестирований на коронавирус, более 99% тестов осуществляется менее чем за 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас более 99% тестов осуществляется ранее, чем за 48 часов",- сказала Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.
Она отметила, что Россия входит в тройку лидеров стран по охвату тестирований на коронавирус.
По ее словам, диагностические возможности сейчас расширяются - внедряют в практику экспресс-методы, которые позволяют выявить инфицирование коронавирусом в течение 20 минут.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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