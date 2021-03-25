Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве
18:32 25.03.2021 (обновлено: 19:31 25.03.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, балетмейстер Майрбек Матаев и художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров во время посещения нового здания Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА)
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию проекта реконструкции.
Главу государства встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев.
Федоров подробно рассказал президенту о том, как велась работа. "У нас были большие споры, потому что в начале предлагали три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Говорили, что это очень современно. Но я сказал, что это все-таки детский театр", - рассказал Федоров, рассмешив президента.
Путин, активно интересовавшийся работой театра и ходом строительства, также осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения, побывал в зрительном зале, где ему продемонстрировали презентационный ролик о работе театра.