https://ria.ru/20210325/teatr-1602862869.html

Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве

Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве

Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:32

2021-03-25T18:32

2021-03-25T19:31

культура

александр федоров

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию проекта реконструкции.Главу государства встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев.Федоров подробно рассказал президенту о том, как велась работа. "У нас были большие споры, потому что в начале предлагали три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Говорили, что это очень современно. Но я сказал, что это все-таки детский театр", - рассказал Федоров, рассмешив президента.Путин, активно интересовавшийся работой театра и ходом строительства, также осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения, побывал в зрительном зале, где ему продемонстрировали презентационный ролик о работе театра.

https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html

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александр федоров, владимир путин, москва, общество