Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210325/teatr-1602862869.html
Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве
Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве
Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:32
2021-03-25T19:31
культура
александр федоров
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602875411_0:285:3091:2024_1920x0_80_0_0_e6aa4a03784ca2c44d6ad2085b9d30d4.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию проекта реконструкции.Главу государства встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев.Федоров подробно рассказал президенту о том, как велась работа. "У нас были большие споры, потому что в начале предлагали три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Говорили, что это очень современно. Но я сказал, что это все-таки детский театр", - рассказал Федоров, рассмешив президента.Путин, активно интересовавшийся работой театра и ходом строительства, также осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения, побывал в зрительном зале, где ему продемонстрировали презентационный ролик о работе театра.
https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602875411_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9509c7c2d29d62001a7330789189b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр федоров, владимир путин, москва, общество

Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве

18:32 25.03.2021 (обновлено: 19:31 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, балетмейстер Майрбек Матаев и художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров во время посещения нового здания Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА)
Президент РФ Владимир Путин, балетмейстер Майрбек Матаев и художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров во время посещения нового здания Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА) - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел учебные, репетиционные залы и фотоэкспозицию проекта реконструкции.
Главу государства встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев.
Федоров подробно рассказал президенту о том, как велась работа. "У нас были большие споры, потому что в начале предлагали три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Говорили, что это очень современно. Но я сказал, что это все-таки детский театр", - рассказал Федоров, рассмешив президента.
Путин, активно интересовавшийся работой театра и ходом строительства, также осмотрел залы актерского мастерства, хореографии и хорового пения, побывал в зрительном зале, где ему продемонстрировали презентационный ролик о работе театра.
Буду расширять географию посещения – Путин рассказал о своих планах после вакцинации - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 16:01Распространение коронавируса
Путин намерен "расширять географию поездок" после выработки антител
 
КультураАлександр ФедоровВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния