Зеленский утвердил стратегию военной безопасности для "возвращения" Крыма
21:38 25.03.2021 (обновлено: 23:55 25.03.2021)
КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, в частности, предусматривает прекращение "российской оккупации". Об этом говорится в опубликованном указе главы государства.
"Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины", — сказано в документе.
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Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства. Они направлены на защиту национальных интересов от военных угроз, противостояние вооруженной агрессии, предотвращение или сдерживание врага от полномасштабного применения силы.
"Реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", — отмечается в указе.
Накануне Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", добавила она.