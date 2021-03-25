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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210325/starost-1602650615.html
"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?
2021-03-25T12:00
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яснопонятно
подкаст
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"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?
audio/mpeg
"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?
audio/mpeg
"Пенсия — это время отдыха" — еще один стереотип, потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда. Какие особенности у российской старости, что же все-таки означает фраза "выйти на пенсию" и когда и как начинать к этому готовиться? Рассказывал социолог РАНхиГС Дмитрий Рогозин, Лина и Ваня представляли, что с ними будет после 70 лет, а Ксюша признавалась, почему дом в Португалии на старости лет - все же недостижимая мечта. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?

12:00 25.03.2021 (обновлено: 13:28 25.03.2021)
 
ЯсноПонятно
"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?
Вчера, 12:00
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Сегодня почти каждый "доживший" до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?
"Пенсия — это время отдыха" — еще один стереотип, потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда. Какие особенности у российской старости, что же все-таки означает фраза "выйти на пенсию" и когда и как начинать к этому готовиться? Рассказывал социолог РАНхиГС Дмитрий Рогозин, Лина и Ваня представляли, что с ними будет после 70 лет, а Ксюша признавалась, почему дом в Португалии на старости лет - все же недостижимая мечта.
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