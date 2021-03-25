https://ria.ru/20210325/ssha-1602788762.html

У России и США нет времени ссориться, заявил посол Антонов

У России и США нет времени ссориться, заявил посол Антонов

У России и США нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:41

2021-03-25T12:41

2021-03-25T12:41

россия

госдума рф

анатолий антонов

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России и США нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций."Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", - сказал Антонов журналистов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы."Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность", - добавил он.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210325/posol-1602782986.html

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вашингтон (город)

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россия, госдума рф, анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, в мире