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У России и США нет времени ссориться, заявил посол Антонов
У России и США нет времени ссориться, заявил посол Антонов
У России и США нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:41
2021-03-25T12:41
россия
госдума рф
анатолий антонов
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России и США нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций."Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", - сказал Антонов журналистов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы."Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность", - добавил он.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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россия, госдума рф, анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, в мире

У России и США нет времени ссориться, заявил посол Антонов

12:41 25.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России и США нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций.
"Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", - сказал Антонов журналистов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы.
"Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность", - добавил он.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 12:19
Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву
 
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