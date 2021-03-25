https://ria.ru/20210325/ssha-1602735487.html

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества"... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:16

2021-03-25T01:16

2021-03-25T02:28

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.По его словам, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".Советник министра обороны перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

https://ria.ru/20210324/podkhod-1602729153.html

https://ria.ru/20210324/ugrozy-1602707193.html

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россия, сша, в мире