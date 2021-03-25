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В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества"... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T01:16
2021-03-25T02:28
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.По его словам, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".Советник министра обороны перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
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россия, сша, в мире

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

01:16 25.03.2021 (обновлено: 02:28 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
По его словам, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.
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"Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", - заявил Ильницкий.
Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".
Советник министра обороны перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
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