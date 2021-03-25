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Наука
https://ria.ru/20210325/sputnik-1602762595.html
Спутники OneWeb вывели на орбиту
Спутники OneWeb вывели на орбиту
Российский разгонный блок "Фрегат", запущенный ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:44
2021-03-25T10:44
наука
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союз
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат", запущенный ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили в компании."Прошло отделение последней партии из 36 спутников, выведенных в ходе сегодняшнего пуска. Сейчас ждем приема сигнала от спутников", - говорится в сообщении OneWeb в Twitter.Ракета стартовала в 5.47 мск, через несколько минут она вывела "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. "Разгонник" добрался до круговой орбиты высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя.Запуск стал первым для Восточного в этом году и седьмым в истории нового космодрома. Спутники OneWeb уже запускали отсюда - в декабре 2020 года. Кроме того, это был пятый российский пуск в 2021 году, всего планируется 29.Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом (второй состоится 26 апреля), а также возможны еще два запуска.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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oneweb, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, байконур (город)

Спутники OneWeb вывели на орбиту

10:44 25.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный
Пуск РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат", запущенный ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили в компании.
"Прошло отделение последней партии из 36 спутников, выведенных в ходе сегодняшнего пуска. Сейчас ждем приема сигнала от спутников", - говорится в сообщении OneWeb в Twitter.
Ракета стартовала в 5.47 мск, через несколько минут она вывела "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. "Разгонник" добрался до круговой орбиты высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя.
Запуск стал первым для Восточного в этом году и седьмым в истории нового космодрома. Спутники OneWeb уже запускали отсюда - в декабре 2020 года. Кроме того, это был пятый российский пуск в 2021 году, всего планируется 29.
Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом (второй состоится 26 апреля), а также возможны еще два запуска.
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Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
 
НаукаOneWebЗемляArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзБайконур (город)
 
 
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