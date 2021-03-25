Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей жительнице Махачкалы, сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.
История 33-летней Нины Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Церетилова обратилась с просьбой о помощи в СПЧ. В четверг Верховный суд Дагестана сообщил, что удовлетворил апелляционную жалобу Церетиловой, дети будут жить с ней.
"Председатель Совета Валерий Фадеев взял эту историю под личный контроль. Будем внимательно следить за исполнением решения суда. Важно, чтобы в ближайшее время дети вернулись к матери", - приводятся слова зампреда Совета на официальном сайте СПЧ.
Добавляется, что Киркора предложила предоставить семье психологическую помощь, а при необходимости - процедуру медиации.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона Абдурашиду Магомедову найти отобранных у Церетиловой детей и вернуть их женщине.