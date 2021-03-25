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Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы
Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы
Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:56
2021-03-25T17:56
сергей меликов
республика дагестан
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
махачкала
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей жительнице Махачкалы, сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.История 33-летней Нины Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Церетилова обратилась с просьбой о помощи в СПЧ. В четверг Верховный суд Дагестана сообщил, что удовлетворил апелляционную жалобу Церетиловой, дети будут жить с ней.Добавляется, что Киркора предложила предоставить семье психологическую помощь, а при необходимости - процедуру медиации.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона Абдурашиду Магомедову найти отобранных у Церетиловой детей и вернуть их женщине.
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сергей меликов, республика дагестан, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), махачкала, общество

Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы

17:56 25.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей жительнице Махачкалы, сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.
История 33-летней Нины Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Церетилова обратилась с просьбой о помощи в СПЧ. В четверг Верховный суд Дагестана сообщил, что удовлетворил апелляционную жалобу Церетиловой, дети будут жить с ней.
"Председатель Совета Валерий Фадеев взял эту историю под личный контроль. Будем внимательно следить за исполнением решения суда. Важно, чтобы в ближайшее время дети вернулись к матери", - приводятся слова зампреда Совета на официальном сайте СПЧ.
Добавляется, что Киркора предложила предоставить семье психологическую помощь, а при необходимости - процедуру медиации.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона Абдурашиду Магомедову найти отобранных у Церетиловой детей и вернуть их женщине.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 17:35
Адвокат раскрыла детали дела россиянки, у которой отобрали троих детей
 
Сергей МеликовРеспублика ДагестанВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МахачкалаОбщество
 
 
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