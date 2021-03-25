https://ria.ru/20210325/spch-1602852638.html

Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы

Глава СПЧ взял под личный контроль возвращение детей жительнице Махачкалы

Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:56

2021-03-25T17:56

2021-03-25T17:56

сергей меликов

республика дагестан

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

махачкала

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль возвращение отобранных детей жительнице Махачкалы, сообщила зампред СПЧ Ирина Киркора.История 33-летней Нины Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Церетилова обратилась с просьбой о помощи в СПЧ. В четверг Верховный суд Дагестана сообщил, что удовлетворил апелляционную жалобу Церетиловой, дети будут жить с ней.Добавляется, что Киркора предложила предоставить семье психологическую помощь, а при необходимости - процедуру медиации.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона Абдурашиду Магомедову найти отобранных у Церетиловой детей и вернуть их женщине.

https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html

махачкала

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сергей меликов, республика дагестан, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), махачкала, общество