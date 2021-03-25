“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Олень застрял в расщелине в Подмосковье. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно кричало. Мужчина лопатой сбил замерзшую землю, и выбравшийся на свободу олень убежал в сторону леса.