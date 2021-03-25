https://ria.ru/20210325/spasibo-khot-skazal-by-muzhchina-spas-zastryavshego-v-rasscheline-olenya--1602791468.html
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
Олень застрял в расщелине в Подмосковье. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно кричало. Мужчина лопатой сбил замерзшую землю, и выбравшийся на свободу олень убежал в сторону леса.
2021-03-25T12:56
2021-03-25T12:56
2021-03-25T13:23
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“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
2021-03-25T12:56
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“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
Олень застрял в расщелине в Подмосковье. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно кричало. Мужчина лопатой сбил замерзшую землю, и выбравшийся на свободу олень убежал в сторону леса.
2021-03-25T12:56
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PT0M38S
“Спасибо хоть сказал бы!” Мужчина спас застрявшего в расщелине оленя
12:56 25.03.2021 (обновлено: 13:23 25.03.2021)
Олень застрял в расщелине в Подмосковье. Животное не могло самостоятельно выбраться и жалобно кричало. Мужчина лопатой сбил замерзшую землю, и выбравшийся на свободу олень убежал в сторону леса.