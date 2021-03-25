Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602862112.html
США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях
США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях
Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:28
2021-03-25T19:45
пол накасоне
дональд трамп
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151567/10/1515671017_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_bb6ded64cee964b699a2805787ef3be8.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской деятельности в киберпространстве."Россия - изощренный киберпротивник. Она продемонстрировала способность проводить мощные кампании влияния с использованием социальных сетей. Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию", - сказал Накасоне, выступая на слушаниях в сенате.Аналогичную оценку в своем выступлении он также высказал в отношении Китая. Среди других стран, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу США в киберсфере, он упомянул Северную Корею и Иран."КНДР продемонстрировала способность и намерение нанести по США удар в киберпространстве... Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния", - указал Накасоне.Администрация экс-президента США Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о возможном участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств. Однако впоследствии Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам и называла подобные заявления бездоказательными.
https://ria.ru/20210322/kiberataka-1602320660.html
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151567/10/1515671017_65:0:3177:2334_1920x0_80_0_0_b682842dfb43474e4060d53cec876c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пол накасоне, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире

США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях

18:28 25.03.2021 (обновлено: 19:45 25.03.2021)
 
© AP Photo / Cliff OwenГенерал-лейтенант Пол Накасоне
Генерал-лейтенант Пол Накасоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Cliff Owen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской деятельности в киберпространстве.
"Россия - изощренный киберпротивник. Она продемонстрировала способность проводить мощные кампании влияния с использованием социальных сетей. Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию", - сказал Накасоне, выступая на слушаниях в сенате.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:35
СМИ: испанская разведка заподозрила Россию в кибератаке
Аналогичную оценку в своем выступлении он также высказал в отношении Китая. Среди других стран, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу США в киберсфере, он упомянул Северную Корею и Иран.
"КНДР продемонстрировала способность и намерение нанести по США удар в киберпространстве... Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния", - указал Накасоне.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о возможном участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств. Однако впоследствии Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам и называла подобные заявления бездоказательными.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 05:24
В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
 
Пол НакасонеДональд ТрампМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния