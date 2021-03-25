США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях
18:28 25.03.2021 (обновлено: 19:45 25.03.2021)
© AP Photo / Cliff OwenГенерал-лейтенант Пол Накасоне
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской деятельности в киберпространстве.
"Россия - изощренный киберпротивник. Она продемонстрировала способность проводить мощные кампании влияния с использованием социальных сетей. Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию", - сказал Накасоне, выступая на слушаниях в сенате.
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Аналогичную оценку в своем выступлении он также высказал в отношении Китая. Среди других стран, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу США в киберсфере, он упомянул Северную Корею и Иран.
"КНДР продемонстрировала способность и намерение нанести по США удар в киберпространстве... Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния", - указал Накасоне.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о возможном участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств. Однако впоследствии Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам и называла подобные заявления бездоказательными.