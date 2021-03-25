https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602862112.html

США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях

США обвинили Россию в проведении "кампаний влияния" в соцсетях

Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:28

2021-03-25T18:28

2021-03-25T19:45

пол накасоне

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении "мощных кампаний влияния" с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской деятельности в киберпространстве."Россия - изощренный киберпротивник. Она продемонстрировала способность проводить мощные кампании влияния с использованием социальных сетей. Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию", - сказал Накасоне, выступая на слушаниях в сенате.Аналогичную оценку в своем выступлении он также высказал в отношении Китая. Среди других стран, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу США в киберсфере, он упомянул Северную Корею и Иран."КНДР продемонстрировала способность и намерение нанести по США удар в киберпространстве... Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния", - указал Накасоне.Администрация экс-президента США Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о возможном участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств. Однако впоследствии Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам и называла подобные заявления бездоказательными.

https://ria.ru/20210322/kiberataka-1602320660.html

https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пол накасоне, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире