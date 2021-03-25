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Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту
Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту
Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:23
2021-03-25T19:29
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам представитель Роскомнадзора.В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить непосредственно оператору, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий. В документе указывается, что если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, то регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.Представитель ведомства подчеркнул, что набор данных, представленных в документе, является избыточным. По этой причине Роскомнадзор скорректировал проект. Теперь он предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается.ЕСИА предназначена для получения электронных госуслуг и сервисов с помощью одной учетной записи. Самым известным порталом для этого являются "Госуслуги". Полный перечень государственных услуг и возможностей информационных систем доступен только для подтвержденной учетной записи, для этого уже понадобятся паспорт и СНИЛС. Но некоторые функции доступны и для упрощенной учетной записи, для регистрации которой нужно указать только имя и фамилию и канал коммуникации.В Роскомнадзоре разъяснили, что разработанный проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных. Представитель ведомства указал, что использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не требуется для регистрации в соцсетях и мессенджерах.Информационная система позволит гражданам контролировать, кому, когда и где предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также даст возможность отзывать его. Проект ведомства нацелен на то, чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
https://ria.ru/20210323/dannye-1602446359.html
https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602832510.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

17:23 25.03.2021 (обновлено: 19:29 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам представитель Роскомнадзора.
В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить непосредственно оператору, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.
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Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий. В документе указывается, что если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, то регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
Представитель ведомства подчеркнул, что набор данных, представленных в документе, является избыточным. По этой причине Роскомнадзор скорректировал проект. Теперь он предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается.
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ЕСИА предназначена для получения электронных госуслуг и сервисов с помощью одной учетной записи. Самым известным порталом для этого являются "Госуслуги". Полный перечень государственных услуг и возможностей информационных систем доступен только для подтвержденной учетной записи, для этого уже понадобятся паспорт и СНИЛС. Но некоторые функции доступны и для упрощенной учетной записи, для регистрации которой нужно указать только имя и фамилию и канал коммуникации.
В Роскомнадзоре разъяснили, что разработанный проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных. Представитель ведомства указал, что использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не требуется для регистрации в соцсетях и мессенджерах.
Информационная система позволит гражданам контролировать, кому, когда и где предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также даст возможность отзывать его. Проект ведомства нацелен на то, чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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