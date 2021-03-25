https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602843877.html

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:23

2021-03-25T17:23

2021-03-25T19:29

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам представитель Роскомнадзора.В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить непосредственно оператору, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий. В документе указывается, что если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, то регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.Представитель ведомства подчеркнул, что набор данных, представленных в документе, является избыточным. По этой причине Роскомнадзор скорректировал проект. Теперь он предусматривает возможность регистрации и обработки только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается.ЕСИА предназначена для получения электронных госуслуг и сервисов с помощью одной учетной записи. Самым известным порталом для этого являются "Госуслуги". Полный перечень государственных услуг и возможностей информационных систем доступен только для подтвержденной учетной записи, для этого уже понадобятся паспорт и СНИЛС. Но некоторые функции доступны и для упрощенной учетной записи, для регистрации которой нужно указать только имя и фамилию и канал коммуникации.В Роскомнадзоре разъяснили, что разработанный проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия гражданина с оператором персональных данных. Представитель ведомства указал, что использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не требуется для регистрации в соцсетях и мессенджерах.Информационная система позволит гражданам контролировать, кому, когда и где предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также даст возможность отзывать его. Проект ведомства нацелен на то, чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.

https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html

https://ria.ru/20210323/dannye-1602446359.html

https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602832510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество