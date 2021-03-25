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Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:46
2021-03-25T15:56
хочу стать космонавтом
суэцкий канал
роскосмос
дмитрий рогозин
египет
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса."Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", - пояснил Рогозин происхождение снимка в своем Telegram-канале.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.
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суэцкий канал, роскосмос, дмитрий рогозин, египет, в мире

Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал

15:46 25.03.2021 (обновлено: 15:56 25.03.2021)
 
© AP Photo / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Suez Canal Authority
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса.
"Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", - пояснил Рогозин происхождение снимка в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.
Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 14:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала
 
Хочу стать космонавтомСуэцкий каналРоскосмосДмитрий РогозинЕгипетВ мире
 
 
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