https://ria.ru/20210325/snimok-1602823140.html

Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал

Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:46

2021-03-25T15:46

2021-03-25T15:56

хочу стать космонавтом

суэцкий канал

роскосмос

дмитрий рогозин

египет

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса."Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", - пояснил Рогозин происхождение снимка в своем Telegram-канале.Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.

https://ria.ru/20210325/neft-1602813596.html

суэцкий канал

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суэцкий канал, роскосмос, дмитрий рогозин, египет, в мире