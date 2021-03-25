Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
15:46 25.03.2021 (обновлено: 15:56 25.03.2021)
© AP Photo / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
© AP Photo / Suez Canal Authority
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса.
"Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", - пояснил Рогозин происхождение снимка в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.
Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.