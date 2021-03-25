https://ria.ru/20210325/sizo-1602838043.html

Попавшим в СИЗО женщинам планируют дать право на звонок детям

Попавшим в СИЗО женщинам планируют дать право на звонок детям

Минюст РФ разработал проект приказа, который закрепит право помещенных в СИЗО женщин на звонок своему ребенку в течение 24 часов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:54

2021-03-25T16:54

2021-03-25T20:18

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Минюст РФ разработал проект приказа, который закрепит право помещенных в СИЗО женщин на звонок своему ребенку в течение 24 часов, сообщается на сайте ведомства."Проектом приказа планируется предусмотреть предоставление телефонного разговора подозреваемым или обвиняемым женщинам со своими детьми в течение 24 часов с момента поступления в следственный изолятор с письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда", - говорится в сообщении.Сейчас женщины-арестанты дожидаются звонка родственникам в порядке очереди наравне с мужчинами.Документ предполагает внести изменения в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы."Проект приказа разработан в целях гуманизации условий содержания в следственных изоляторах и реализации женщинами прав и обязанностей, установленных Семейным кодексом РФ", - отмечают в Минюсте РФ.

https://ria.ru/20210312/arktika-1600967055.html

россия

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество