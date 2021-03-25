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https://ria.ru/20210325/seyshely-1602812902.html
Дипломаты рассказали о требованиях для посещения Сейшельских островов
Дипломаты рассказали о требованиях для посещения Сейшельских островов
В посольстве России на Сейшельских островах рассказали РИА Новости, какие условия там предъявляют прибывающим гостям. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:02
2021-03-25T18:02
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В посольстве России на Сейшельских островах рассказали РИА Новости, какие условия там предъявляют прибывающим гостям.Ранее сейшельское информационное агентство сообщило, что власти острова открыли границы для туристов, отменив карантин и требование сертификатов.Комментируя ситуацию, в посольстве заметили, что "для всех граждан, включая граждан РФ, для посещения Сейшел сохраняется условие о заблаговременном получении медицинского разрешения на въезд путем заполнения онлайн-заявки".Заявка, в том числе и на русском языке, размещена на сайте seychelles.govtas.com.Дипломаты рассказали, что в 2019 году Сейшельские острова посетили 12,5 тысячи туристов из России. "На 2020 год был хороший прогноз, но из-за пандемии все изменилось. В итоге в начале года и немного в конце приехали в общей сложности чуть больше пяти тысяч гостей", — уточнили в посольстве.
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куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сейшельские острова

Дипломаты рассказали о требованиях для посещения Сейшельских островов

18:02 25.03.2021
 
© Flickr / tiarescottСейшельские острова
Сейшельские острова - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Flickr / tiarescott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В посольстве России на Сейшельских островах рассказали РИА Новости, какие условия там предъявляют прибывающим гостям.
Ранее сейшельское информационное агентство сообщило, что власти острова открыли границы для туристов, отменив карантин и требование сертификатов.
Комментируя ситуацию, в посольстве заметили, что "для всех граждан, включая граждан РФ, для посещения Сейшел сохраняется условие о заблаговременном получении медицинского разрешения на въезд путем заполнения онлайн-заявки".
Заявка, в том числе и на русском языке, размещена на сайте seychelles.govtas.com.
Дипломаты рассказали, что в 2019 году Сейшельские острова посетили 12,5 тысячи туристов из России. "На 2020 год был хороший прогноз, но из-за пандемии все изменилось. В итоге в начале года и немного в конце приехали в общей сложности чуть больше пяти тысяч гостей", — уточнили в посольстве.
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