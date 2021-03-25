https://ria.ru/20210325/seyshely-1602812902.html

Дипломаты рассказали о требованиях для посещения Сейшельских островов

Дипломаты рассказали о требованиях для посещения Сейшельских островов

В посольстве России на Сейшельских островах рассказали РИА Новости, какие условия там предъявляют прибывающим гостям. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:02

2021-03-25T18:02

2021-03-25T18:02

куда можно лететь

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

сейшельские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/16827/72/168277290_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_a186d766c38f74a19f1938896edd29e3.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В посольстве России на Сейшельских островах рассказали РИА Новости, какие условия там предъявляют прибывающим гостям.Ранее сейшельское информационное агентство сообщило, что власти острова открыли границы для туристов, отменив карантин и требование сертификатов.Комментируя ситуацию, в посольстве заметили, что "для всех граждан, включая граждан РФ, для посещения Сейшел сохраняется условие о заблаговременном получении медицинского разрешения на въезд путем заполнения онлайн-заявки".Заявка, в том числе и на русском языке, размещена на сайте seychelles.govtas.com.Дипломаты рассказали, что в 2019 году Сейшельские острова посетили 12,5 тысячи туристов из России. "На 2020 год был хороший прогноз, но из-за пандемии все изменилось. В итоге в начале года и немного в конце приехали в общей сложности чуть больше пяти тысяч гостей", — уточнили в посольстве.

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

сейшельские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сейшельские острова