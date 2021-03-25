Депутат от Франции обратится к главе Европарламента из-за санкций Киева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Филипп Оливье, против которого Украина ввела санкции, назвал нелегитимными действия Киева и сообщил РИА Новости, что намерен обратиться к руководству ЕП с призывом выразить протест против подобных методов.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на 3 года против троих депутатов Европарламента. Речь идет о гражданах Франции, это Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил РИА Новости, что депутаты Европарламента посещали Крым в июле прошлого года в составе крупной делегации в качестве наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ.
"Меня удивляет, что пытаются оказать давления на депутатов, которые осуществляют свое право поехать и увидеть ситуацию где бы то ни было... Я буду просить руководство Европарламента протестовать против таких методов, которые совершенно недопустимы", - сказал РИА Новости Оливье. Он добавил, что намерен адресовать обращение главе ЕП вместе со своими коллегами.
"Я сожалею о санкциях Украины. Считаю их абсолютно нелегитимными. Нельзя санкционировать депутата за его передвижения", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что по-прежнему придерживается своей позиции по Крыму. "Хочу сказать, что я был в Крыму, и Крым – это совершенно не оккупированная зона. Там меньше военных, чем в Париже... И я полностью придерживаюсь своей позиции, которую занял, и поддерживаю тот факт, что Крым является российской территорией", - заявил депутат.
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