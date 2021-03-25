https://ria.ru/20210325/sanitayzer-1602815951.html

В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:09

2021-03-25T15:09

2021-03-25T16:23

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук.Компания проанализировала 260 образцов от 168 различных брендов и зафиксировала содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд антисептиков из этого списка предназначены для детей.Компания обнаружила, что половина изделий была китайского производства, около трети сделаны в США.В заявлении Valisure отмечается, что бензол вызывает лейкемию.В некоторых средствах также обнаружили "неприемлемо высокий уровень" содержания метанола и ацетальдегида, которые могут быть токсичны для человека.Компания направила петицию регулятору американского фармрынка — Управлению Минздрава США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), в которой попросила отозвать партии санитайзеров с опасными веществами."FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых онлайн-площадок, когда возникают проблемы с качеством", — прокомментировал ситуацию газете Hill представитель регулятора.Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

https://ria.ru/20210325/zaraznyy-rak-1602697388.html

https://ria.ru/20200714/1574306622.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире