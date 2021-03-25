Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/sanitayzer-1602815951.html
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество
Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:09
2021-03-25T16:23
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4963ffad452903c01af777a18c8ee748.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук.Компания проанализировала 260 образцов от 168 различных брендов и зафиксировала содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд антисептиков из этого списка предназначены для детей.Компания обнаружила, что половина изделий была китайского производства, около трети сделаны в США.В заявлении Valisure отмечается, что бензол вызывает лейкемию.В некоторых средствах также обнаружили "неприемлемо высокий уровень" содержания метанола и ацетальдегида, которые могут быть токсичны для человека.Компания направила петицию регулятору американского фармрынка — Управлению Минздрава США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), в которой попросила отозвать партии санитайзеров с опасными веществами."FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых онлайн-площадок, когда возникают проблемы с качеством", — прокомментировал ситуацию газете Hill представитель регулятора.Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
https://ria.ru/20210325/zaraznyy-rak-1602697388.html
https://ria.ru/20200714/1574306622.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c67ef43371e45c76ef8bc1dcec3aab5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, сша, в мире

В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

15:09 25.03.2021 (обновлено: 16:23 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтисептик для рук
Антисептик для рук - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук.
Компания проанализировала 260 образцов от 168 различных брендов и зафиксировала содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд антисептиков из этого списка предназначены для детей.
Компания обнаружила, что половина изделий была китайского производства, около трети сделаны в США.
В заявлении Valisure отмечается, что бензол вызывает лейкемию.
Генетические мутации, ДНК - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 08:00Наука
Эпидемия рака. Почему некоторые виды опухолей становятся заразными
В некоторых средствах также обнаружили "неприемлемо высокий уровень" содержания метанола и ацетальдегида, которые могут быть токсичны для человека.
Компания направила петицию регулятору американского фармрынка — Управлению Минздрава США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), в которой попросила отозвать партии санитайзеров с опасными веществами.
"FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых онлайн-площадок, когда возникают проблемы с качеством", — прокомментировал ситуацию газете Hill представитель регулятора.
Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Производство антисептических средств - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 01:22Распространение коронавируса
В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков
 
КитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния