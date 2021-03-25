https://ria.ru/20210325/sanitayzer-1602815951.html
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество
В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество
Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:09
2021-03-25T15:09
2021-03-25T16:23
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4963ffad452903c01af777a18c8ee748.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук.Компания проанализировала 260 образцов от 168 различных брендов и зафиксировала содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд антисептиков из этого списка предназначены для детей.Компания обнаружила, что половина изделий была китайского производства, около трети сделаны в США.В заявлении Valisure отмечается, что бензол вызывает лейкемию.В некоторых средствах также обнаружили "неприемлемо высокий уровень" содержания метанола и ацетальдегида, которые могут быть токсичны для человека.Компания направила петицию регулятору американского фармрынка — Управлению Минздрава США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), в которой попросила отозвать партии санитайзеров с опасными веществами."FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых онлайн-площадок, когда возникают проблемы с качеством", — прокомментировал ситуацию газете Hill представитель регулятора.Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
https://ria.ru/20210325/zaraznyy-rak-1602697388.html
https://ria.ru/20200714/1574306622.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568826650_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c67ef43371e45c76ef8bc1dcec3aab5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская аптечная сеть Valisure выявила высокое содержание канцерогена — токсичного бензола — в 21 образце санитайзеров для рук.
Компания проанализировала 260 образцов от 168 различных брендов и зафиксировала содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд антисептиков из этого списка предназначены для детей.
Компания обнаружила, что половина изделий была китайского производства, около трети сделаны в США.
В заявлении Valisure отмечается, что бензол вызывает лейкемию.
В некоторых средствах также обнаружили "неприемлемо высокий уровень" содержания метанола и ацетальдегида, которые могут быть токсичны для человека.
Компания направила петицию регулятору американского фармрынка — Управлению Минздрава США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), в которой попросила отозвать партии санитайзеров с опасными веществами.
"FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых онлайн-площадок, когда возникают проблемы с качеством", — прокомментировал ситуацию газете Hill представитель регулятора.
Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.