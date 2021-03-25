https://ria.ru/20210325/samolet-1602814006.html
Источник сообщил о захвате самолета в Мавритании
Источник сообщил о захвате самолета в Мавритании
Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:54
2021-03-25T14:54
2021-03-25T15:12
в мире
мавритания
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НУАКШОТ, 25 мар - РИА Новости. Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.По данным источников, захватчик является иностранцем и требует предоставить ему возможность улететь на самолете. Аэропорт был закрыт в связи с инцидентом.Местное издание Sahara media сообщает со ссылкой на источники, что личность захватчика не установлена, но он общается с силами безопасности на английском языке и угрожает взорвать самолет, если те попытаются его захватить. Силам безопасности не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.Согласно источникам издания, захватчик требует "компенсацию" от правительства.
https://ria.ru/20210106/ssha-1592094936.html
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