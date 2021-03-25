https://ria.ru/20210325/samolet-1602814006.html

Источник сообщил о захвате самолета в Мавритании

Источник сообщил о захвате самолета в Мавритании

Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:54

2021-03-25T14:54

2021-03-25T15:12

в мире

мавритания

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НУАКШОТ, 25 мар - РИА Новости. Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.По данным источников, захватчик является иностранцем и требует предоставить ему возможность улететь на самолете. Аэропорт был закрыт в связи с инцидентом.Местное издание Sahara media сообщает со ссылкой на источники, что личность захватчика не установлена, но он общается с силами безопасности на английском языке и угрожает взорвать самолет, если те попытаются его захватить. Силам безопасности не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.Согласно источникам издания, захватчик требует "компенсацию" от правительства.

https://ria.ru/20210106/ssha-1592094936.html

мавритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мавритания