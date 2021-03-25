https://ria.ru/20210325/samolet-1602803397.html

На западе Англии разбился военный самолет

На западе Англии разбился военный самолет

На западе Англии самолет потерпел крушение, заявили в полиция региона Дэвон и Корнуолл. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:58

2021-03-25T13:58

2021-03-25T14:39

корнуолл

англия

в мире

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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. На западе Англии самолет потерпел крушение, заявили в полиция региона Дэвон и Корнуолл."Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии. Прим. ред.). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района", — отметили в правоохранительных органах.Местные СМИ со ссылкой на источники в оборонных кругах сообщили, что упавший самолет марки Hawk T1 принадлежал ВВС страны. Позднее эту информацию подтвердили в британском Минобороны. "Два пилота осмотрены медиками после того, как катапультировались из самолета Hawk 736-й воздушной эскадрильи королевских военно-морских сил во время вылета, совершенного с базы Culdrose", — говорится в сообщении пресс-службы.Сведений о пострадавших не поступало."Проводится расследование, мы в настоящее время не готовы рассказать о подробностях происшествия", — добавили в Минобороны.Позже в полиции регионов Девон и Корнуолл сообщили, что с места инцидента скорая помощь доставила в больницу двух человек с повреждениями — вероятно, пилотов. Их жизни ничего не угрожает. Других подробностей полицейские не представили.В свою очередь, вертолеты "воздушной" скорой помощи вылетали на место аварии после получения информации об отказе двигателя самолета и двух пострадавших с "незначительными повреждениями".

https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html

корнуолл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корнуолл, англия, в мире