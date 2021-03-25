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На западе Англии разбился военный самолет
На западе Англии разбился военный самолет
На западе Англии самолет потерпел крушение, заявили в полиция региона Дэвон и Корнуолл. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:58
2021-03-25T13:58
2021-03-25T14:39
корнуолл
англия
в мире
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. На западе Англии самолет потерпел крушение, заявили в полиция региона Дэвон и Корнуолл."Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии. Прим. ред.). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района", — отметили в правоохранительных органах.Местные СМИ со ссылкой на источники в оборонных кругах сообщили, что упавший самолет марки Hawk T1 принадлежал ВВС страны. Позднее эту информацию подтвердили в британском Минобороны. "Два пилота осмотрены медиками после того, как катапультировались из самолета Hawk 736-й воздушной эскадрильи королевских военно-морских сил во время вылета, совершенного с базы Culdrose", — говорится в сообщении пресс-службы.Сведений о пострадавших не поступало."Проводится расследование, мы в настоящее время не готовы рассказать о подробностях происшествия", — добавили в Минобороны.Позже в полиции регионов Девон и Корнуолл сообщили, что с места инцидента скорая помощь доставила в больницу двух человек с повреждениями — вероятно, пилотов. Их жизни ничего не угрожает. Других подробностей полицейские не представили.В свою очередь, вертолеты "воздушной" скорой помощи вылетали на место аварии после получения информации об отказе двигателя самолета и двух пострадавших с "незначительными повреждениями".
https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html
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корнуолл, англия, в мире
ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов.
На западе Англии
самолет потерпел крушение, заявили в полиция региона Дэвон и Корнуолл
.
"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии. Прим. ред.). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района", — отметили в правоохранительных органах.
Местные СМИ со ссылкой на источники в оборонных кругах сообщили, что упавший самолет марки Hawk T1 принадлежал ВВС страны. Позднее эту информацию подтвердили в британском Минобороны.
"Два пилота осмотрены медиками после того, как катапультировались из самолета Hawk 736-й воздушной эскадрильи королевских военно-морских сил во время вылета, совершенного с базы Culdrose", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сведений о пострадавших не поступало.
"Проводится расследование, мы в настоящее время не готовы рассказать о подробностях происшествия", — добавили в Минобороны.
Позже в полиции регионов Девон и Корнуолл сообщили, что с места инцидента скорая помощь доставила в больницу двух человек с повреждениями — вероятно, пилотов. Их жизни ничего не угрожает. Других подробностей полицейские не представили.
В свою очередь, вертолеты "воздушной" скорой помощи вылетали на место аварии после получения информации об отказе двигателя самолета и двух пострадавших с "незначительными повреждениями".