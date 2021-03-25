https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602886855.html

Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:11

2021-03-25T21:11

2021-03-25T21:31

желтое море

японское море

совет безопасности оон

джо байден

кндр (северная корея)

оон

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601645771_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_915cc5ccbb9ccf7b4854ae77e9f3b93c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН."Резолюция ООН 1718 была нарушена этими самыми ракетами, которые испытывали", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.Отметив, что Вашингтон намерен дать "соответствующий ответ", если КНДР после ракетных испытаний решит проводить эскалацию, Байден также заявил, что готов и "к некой форме дипломатии" в этом вопросе."Я также готов к некой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена результатом в виде денуклеаризации", - добавил Байден.По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20210325/ispytaniya-1602795929.html

желтое море

японское море

кндр (северная корея)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

желтое море, японское море, совет безопасности оон, джо байден, кндр (северная корея), оон, япония, в мире