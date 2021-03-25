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Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН
Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН
Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:11
2021-03-25T21:31
желтое море
японское море
совет безопасности оон
джо байден
кндр (северная корея)
оон
япония
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН."Резолюция ООН 1718 была нарушена этими самыми ракетами, которые испытывали", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.Отметив, что Вашингтон намерен дать "соответствующий ответ", если КНДР после ракетных испытаний решит проводить эскалацию, Байден также заявил, что готов и "к некой форме дипломатии" в этом вопросе."Я также готов к некой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена результатом в виде денуклеаризации", - добавил Байден.По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20210325/ispytaniya-1602795929.html
желтое море
японское море
кндр (северная корея)
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желтое море, японское море, совет безопасности оон, джо байден, кндр (северная корея), оон, япония, в мире

Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

21:11 25.03.2021 (обновлено: 21:31 25.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН.
"Резолюция ООН 1718 была нарушена этими самыми ракетами, которые испытывали", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Отметив, что Вашингтон намерен дать "соответствующий ответ", если КНДР после ракетных испытаний решит проводить эскалацию, Байден также заявил, что готов и "к некой форме дипломатии" в этом вопросе.
"Я также готов к некой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена результатом в виде денуклеаризации", - добавил Байден.
По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 13:21
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Желтое мореЯпонское мореСовет Безопасности ООНДжо БайденКНДР (Северная Корея)ООНЯпонияВ мире
 
 
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