https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602807362.html
Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии
Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии
Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:44
2021-03-25T14:44
2021-03-25T14:44
россия-китай: главное
евросоюз
китай
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571827084_716:591:3219:1999_1920x0_80_0_0_0c0fa63e39e0c81ed40a008f97768c5d.jpg
МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии.Постоянный представитель КНР при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай неизменно выступает против вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета других стран под предлогом прав человека. Политизация вопросов прав человека и оказание давления на Беларусь с целью вмешательства в ее внутренние дела под предлогом прав человека только подорвет доверие к Совету по правам человека ООН, уверен дипломат.
https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571827084_518:207:2908:1999_1920x0_80_0_0_03c469269209b2a4d2181768b0c618c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, китай, белоруссия, оон, в мире