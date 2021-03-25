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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602807362.html
Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии
Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии
Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:44
2021-03-25T14:44
россия-китай: главное
евросоюз
китай
белоруссия
оон
в мире
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МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии.Постоянный представитель КНР при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай неизменно выступает против вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета других стран под предлогом прав человека. Политизация вопросов прав человека и оказание давления на Беларусь с целью вмешательства в ее внутренние дела под предлогом прав человека только подорвет доверие к Совету по правам человека ООН, уверен дипломат.
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евросоюз, китай, белоруссия, оон, в мире

Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии

14:44 25.03.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗаседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Заседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии.
Постоянный представитель КНР при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай неизменно выступает против вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета других стран под предлогом прав человека.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Политизация вопросов прав человека и оказание давления на Беларусь с целью вмешательства в ее внутренние дела под предлогом прав человека только подорвет доверие к Совету по правам человека ООН, уверен дипломат.
 
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