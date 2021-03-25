https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602807362.html

Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии

Китай высказался против проекта резолюции о правах человека в Белоруссии

Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:44

2021-03-25T14:44

2021-03-25T14:44

россия-китай: главное

евросоюз

китай

белоруссия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571827084_716:591:3219:1999_1920x0_80_0_0_0c0fa63e39e0c81ed40a008f97768c5d.jpg

МОСКВА, 25 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай проголосовал против представленного Евросоюзом проекта резолюции о правах человека в Белоруссии.Постоянный представитель КНР при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай неизменно выступает против вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета других стран под предлогом прав человека. Политизация вопросов прав человека и оказание давления на Беларусь с целью вмешательства в ее внутренние дела под предлогом прав человека только подорвет доверие к Совету по правам человека ООН, уверен дипломат.

https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, китай, белоруссия, оон, в мире