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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/religiya-1602802808.html
В Духовном управлении мусульман оценили закон "Об аттестации духовенства"
В Духовном управлении мусульман оценили закон "Об аттестации духовенства"
Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят Госдумой в третьем чтении, не уточняет механизм переаттестации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:55
2021-03-25T13:54
религия и мировоззрение
религия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят Госдумой в третьем чтении, не уточняет механизм переаттестации, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиль Сейфетдинов.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла изменения в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений.Документ, в частности, обязывает священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное религиозное образование в российских духовных учебных заведениях или государственных вузах, а после этого проходить аттестацию в централизованных религиозных организациях (ЦРО). В противном случае духовенство и сотрудники религиозных организаций не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. От аттестации освобождаются российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Также в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявляли, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев."Нам не понятен механизм переаттестации религиозных деятелей, получивших образование за пределами нашей страны, это не прописано в законе. Не во всех ЦРО (централизованных религиозных организациях) есть учебное образовательное учреждение, которое может проводить аттестацию. У нас, к примеру, не во всех духовных управлениях мусульман есть вузы", - сказал Сейфетдинов.Вместе с тем он отметил тенденцию получать исламское образование в России, например, в Московском исламском институте, кроме того, "Духовное управление мусульман РФ проводит курсы повышения квалификаций сотрудников религиозных организаций по всей стране".Также он добавил, что мусульманская община предлагала включить в законопроект понятие "религиозная группа", "чего все же не было сделано". По словам зампреда ДУМ РФ, есть судебные прецеденты, когда людей признают религиозной группой, хотя они таковой не являются."Если люди собрались, например, дома почитать молитву, провести религиозный обряд, их могут привлечь к ответственности, если они не уведомили Минюст о том, что они создали религиозную группу, хотя по конституции у людей есть право собираться. Мы предлагали в законопроекте прописать, когда религиозная группа считается созданной и как ее отличить от тех, кто просто собрался помолиться - граждан, которые реализуют право на коллективное совместное исповедание религии без создания религиозного объединения", - заключил представитель Сейфетдинов.Согласно пояснительной записке к законопроекту, основная цель авторов - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма.
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
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религия, россия, госдума рф

В Духовном управлении мусульман оценили закон "Об аттестации духовенства"

13:55 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят Госдумой в третьем чтении, не уточняет механизм переаттестации, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиль Сейфетдинов.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла изменения в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений.
Документ, в частности, обязывает священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное религиозное образование в российских духовных учебных заведениях или государственных вузах, а после этого проходить аттестацию в централизованных религиозных организациях (ЦРО). В противном случае духовенство и сотрудники религиозных организаций не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. От аттестации освобождаются российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Также в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявляли, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев.
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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"Нам не понятен механизм переаттестации религиозных деятелей, получивших образование за пределами нашей страны, это не прописано в законе. Не во всех ЦРО (централизованных религиозных организациях) есть учебное образовательное учреждение, которое может проводить аттестацию. У нас, к примеру, не во всех духовных управлениях мусульман есть вузы", - сказал Сейфетдинов.
Вместе с тем он отметил тенденцию получать исламское образование в России, например, в Московском исламском институте, кроме того, "Духовное управление мусульман РФ проводит курсы повышения квалификаций сотрудников религиозных организаций по всей стране".
Также он добавил, что мусульманская община предлагала включить в законопроект понятие "религиозная группа", "чего все же не было сделано". По словам зампреда ДУМ РФ, есть судебные прецеденты, когда людей признают религиозной группой, хотя они таковой не являются.
"Если люди собрались, например, дома почитать молитву, провести религиозный обряд, их могут привлечь к ответственности, если они не уведомили Минюст о том, что они создали религиозную группу, хотя по конституции у людей есть право собираться. Мы предлагали в законопроекте прописать, когда религиозная группа считается созданной и как ее отличить от тех, кто просто собрался помолиться - граждан, которые реализуют право на коллективное совместное исповедание религии без создания религиозного объединения", - заключил представитель Сейфетдинов.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, основная цель авторов - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма.
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24 марта, 20:20Религия и мировоззрение
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