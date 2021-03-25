СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму
14:29 25.03.2021 (обновлено: 16:09 25.03.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в содействии проведению референдума в Крыму в 2014 году. Идет доследственная проверка.
Ранее в четверг депутат от этой партии Ренат Кузьмин сообщил, что полиция проводит обыск в офисе движения.
В спецслужбе утверждают, что получили "неопровержимые доказательства" участия руководителей движения в организации и проведении референдума.
Следователи СБУ работают в рамках начатого уголовного производства по статье 366 ("Служебный подлог") УК Украины. Представителям движения могут сообщить о подозрении по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".
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СБ Украины ранее заявила, что допросила Медведчука, в том числе и из-за записи, на которой якобы зафиксирован разговора политика с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. По информации издания "Украинская правда", допрос лидера "Оппозиционной платформы" касался дела о госизмене.
Ранее Киев ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Под ограничения среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.
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