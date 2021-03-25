https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html

СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму

СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму

Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:29

2021-03-25T14:29

2021-03-25T16:09

оксана марченко

оппозиционная платформа - за жизнь

украинский выбор — право народа

украинский выбор

виктор медведчук

владислав сурков

владимир зеленский

республика крым

севастополь

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в содействии проведению референдума в Крыму в 2014 году. Идет доследственная проверка.Ранее в четверг депутат от этой партии Ренат Кузьмин сообщил, что полиция проводит обыск в офисе движения.В спецслужбе утверждают, что получили "неопровержимые доказательства" участия руководителей движения в организации и проведении референдума.Следователи СБУ работают в рамках начатого уголовного производства по статье 366 ("Служебный подлог") УК Украины. Представителям движения могут сообщить о подозрении по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".СБ Украины ранее заявила, что допросила Медведчука, в том числе и из-за записи, на которой якобы зафиксирован разговора политика с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. По информации издания "Украинская правда", допрос лидера "Оппозиционной платформы" касался дела о госизмене.Ранее Киев ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Под ограничения среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/ukraina--1601389491.html

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599079013.html

https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

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оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, украинский выбор — право народа, украинский выбор, виктор медведчук, владислав сурков, владимир зеленский, республика крым, севастополь, украина, в мире