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СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму
СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму
Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:29
2021-03-25T16:09
оксана марченко
оппозиционная платформа - за жизнь
украинский выбор — право народа
украинский выбор
виктор медведчук
владислав сурков
владимир зеленский
республика крым
севастополь
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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в содействии проведению референдума в Крыму в 2014 году. Идет доследственная проверка.Ранее в четверг депутат от этой партии Ренат Кузьмин сообщил, что полиция проводит обыск в офисе движения.В спецслужбе утверждают, что получили "неопровержимые доказательства" участия руководителей движения в организации и проведении референдума.Следователи СБУ работают в рамках начатого уголовного производства по статье 366 ("Служебный подлог") УК Украины. Представителям движения могут сообщить о подозрении по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".СБ Украины ранее заявила, что допросила Медведчука, в том числе и из-за записи, на которой якобы зафиксирован разговора политика с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. По информации издания "Украинская правда", допрос лидера "Оппозиционной платформы" касался дела о госизмене.Ранее Киев ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Под ограничения среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/ukraina--1601389491.html
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599079013.html
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оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, украинский выбор — право народа, украинский выбор, виктор медведчук, владислав сурков, владимир зеленский, республика крым, севастополь, украина, в мире

СБУ заподозрила организацию Медведчука в поддержке референдума в Крыму

14:29 25.03.2021 (обновлено: 16:09 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заподозрила представителей Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которой является сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в содействии проведению референдума в Крыму в 2014 году. Идет доследственная проверка.
Ранее в четверг депутат от этой партии Ренат Кузьмин сообщил, что полиция проводит обыск в офисе движения.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 21:24
В украинских СМИ обнародовали запись разговора "Медведчука и Суркова"
В спецслужбе утверждают, что получили "неопровержимые доказательства" участия руководителей движения в организации и проведении референдума.
Следователи СБУ работают в рамках начатого уголовного производства по статье 366 ("Служебный подлог") УК Украины. Представителям движения могут сообщить о подозрении по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 13:00
В Кремле прокомментировали действия властей Украины против оппозиции
СБ Украины ранее заявила, что допросила Медведчука, в том числе и из-за записи, на которой якобы зафиксирован разговора политика с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. По информации издания "Украинская правда", допрос лидера "Оппозиционной платформы" касался дела о госизмене.
Ранее Киев ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Под ограничения среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ президента.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 22:20
Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"
 
Оксана МарченкоОппозиционная платформа - За жизньУкраинский выбор — Право народаУкраинский выборВиктор МедведчукВладислав СурковВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
 
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