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CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
КНДР совершила запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:26
2021-03-25T02:26
2021-03-25T02:26
южная корея
кндр (северная корея)
япония
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. КНДР совершила запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.По оценке американской разведки, как заявил телеканалу чиновник, в четверг Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.Как отмечает телеканал, американские военные и разведка проводят анализ данных пуска, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.Минобороны Японии ранее сообщило, что утром в четверг с территории Северной Кореи запущена ракета, предположительно, баллистическая. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. В свою очередь объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется. Власти Японии собирают данные и анализируют ситуацию после пуска ракеты Пхеньяном.Если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.
https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html
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южная корея, кндр (северная корея), япония, в мире
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. КНДР
совершила запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По оценке американской разведки, как заявил телеканалу чиновник, в четверг Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.
Как отмечает телеканал, американские военные и разведка проводят анализ данных пуска, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.
Минобороны Японии
ранее сообщило, что утром в четверг с территории Северной Кореи запущена ракета, предположительно, баллистическая. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
и не нанесла ущерба стране. В свою очередь объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря
, тип снаряда пока не уточняется. Власти Японии собирают данные и анализируют ситуацию после пуска ракеты Пхеньяном.
Если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.