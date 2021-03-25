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"Союз-2" стартовал с Восточного с британскими спутниками связи
"Союз-2" стартовал с Восточного с британскими спутниками связи
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T05:53
2021-03-25T09:46
россия
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Это пятый пуск России в этом году. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-ом намечается 29 космических стартов."Союз-2" запустили в 5:47 мск со стартового комплекса на площадке 1С. В 5:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров обеспечивается за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата". Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020-го OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту вывели 110 спутников.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2021 году с Восточного намечаются три запуска по 36 спутников OneWeb, не исключены еще два старта. Следующий намечен на 26 апреля. А всего, как сообщили ранее РИА Новости в компании "Главкосмос", с космодромов Байконур, Восточный и Куру в 2021 году планируются восемь-десять пусков ракет "Союз" британскими спутниками.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210320/kosmos-1602092433.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос

"Союз-2" стартовал с Восточного с британскими спутниками связи

05:53 25.03.2021 (обновлено: 09:46 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН"Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный
Пуск РНСоюз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Это пятый пуск России в этом году. Всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, в 2021-ом намечается 29 космических стартов.
"Союз-2" запустили в 5:47 мск со стартового комплекса на площадке 1С. В 5:57 мск разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров обеспечивается за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".
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Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020-го OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту вывели 110 спутников.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2021 году с Восточного намечаются три запуска по 36 спутников OneWeb, не исключены еще два старта. Следующий намечен на 26 апреля. А всего, как сообщили ранее РИА Новости в компании "Главкосмос", с космодромов Байконур, Восточный и Куру в 2021 году планируются восемь-десять пусков ракет "Союз" британскими спутниками.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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