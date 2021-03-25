https://ria.ru/20210325/putin-1602793223.html

Песков сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации

Песков сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации

Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после вакцинации у него нет, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:08

2021-03-25T13:08

2021-03-25T13:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после вакцинации у него нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент привился два дня назад. Какой именно препарат ввели главе государства, уточнять не будут. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.Ранее отмечалось, что к осени Путин планирует подойти в активном состоянии: ему предстоит много общаться с людьми и ездить по стране и миру с визитами.

https://ria.ru/20210324/kostyum-1602677153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дмитрий песков, владимир путин