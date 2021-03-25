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https://ria.ru/20210325/publikatsiya-1602895235.html
New York Times продала публикацию в виде токена NFT за 558 тысяч долларов
New York Times продала публикацию в виде токена NFT за 558 тысяч долларов
Газета New York Times почти за 560 тысяч долларов продала на онлайн-аукциона статью в виде токена NFT. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T22:32
2021-03-25T22:35
twitter
технологии
джек дорси
the new york times
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Газета New York Times почти за 560 тысяч долларов продала на онлайн-аукциона статью в виде токена NFT.Колонку, озаглавленную "Купи эту колонку через блокчейн", написал обозреватель газеты по IT-технологиям Кевин Руз.На странице торгов сообщается, что статья была приобретена за 350 единиц криптовалюты Ethereum, (558 тысяч долларов). Ее обладателем стал пользователь под ником @3FMusic.Издание сообщило, что направит эти деньги в собственный благотворительный фонд.В марте 2021 года в мире наблюдается бум технологий NFT. Сначала аукцион Christie's более чем за 69 миллионов долларов продал в виде токена первое полностью цифровое произведение искусства, которое создал Майк Уинкелманн, работающий под псевдонимом beeple. Три дня назад первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов.Невзаимозаменяемый токен (NFT) - уникальный токен, который представлен в единственном экземпляре. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях.
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twitter, технологии, джек дорси, the new york times, в мире

New York Times продала публикацию в виде токена NFT за 558 тысяч долларов

22:32 25.03.2021 (обновлено: 22:35 25.03.2021)
 
© Depositphotos / Bumble-DeeВход в здание New York Times в Нью-Йорке
Вход в здание New York Times в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Depositphotos / Bumble-Dee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Газета New York Times почти за 560 тысяч долларов продала на онлайн-аукциона статью в виде токена NFT.
Колонку, озаглавленную "Купи эту колонку через блокчейн", написал обозреватель газеты по IT-технологиям Кевин Руз.
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На странице торгов сообщается, что статья была приобретена за 350 единиц криптовалюты Ethereum, (558 тысяч долларов). Ее обладателем стал пользователь под ником @3FMusic.
Издание сообщило, что направит эти деньги в собственный благотворительный фонд.
В марте 2021 года в мире наблюдается бум технологий NFT. Сначала аукцион Christie's более чем за 69 миллионов долларов продал в виде токена первое полностью цифровое произведение искусства, которое создал Майк Уинкелманн, работающий под псевдонимом beeple. Три дня назад первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - уникальный токен, который представлен в единственном экземпляре. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях.
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