https://ria.ru/20210325/publikatsiya-1602895235.html

New York Times продала публикацию в виде токена NFT за 558 тысяч долларов

New York Times продала публикацию в виде токена NFT за 558 тысяч долларов

Газета New York Times почти за 560 тысяч долларов продала на онлайн-аукциона статью в виде токена NFT. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T22:32

2021-03-25T22:32

2021-03-25T22:35

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технологии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Газета New York Times почти за 560 тысяч долларов продала на онлайн-аукциона статью в виде токена NFT.Колонку, озаглавленную "Купи эту колонку через блокчейн", написал обозреватель газеты по IT-технологиям Кевин Руз.На странице торгов сообщается, что статья была приобретена за 350 единиц криптовалюты Ethereum, (558 тысяч долларов). Ее обладателем стал пользователь под ником @3FMusic.Издание сообщило, что направит эти деньги в собственный благотворительный фонд.В марте 2021 года в мире наблюдается бум технологий NFT. Сначала аукцион Christie's более чем за 69 миллионов долларов продал в виде токена первое полностью цифровое произведение искусства, которое создал Майк Уинкелманн, работающий под псевдонимом beeple. Три дня назад первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов.Невзаимозаменяемый токен (NFT) - уникальный токен, который представлен в единственном экземпляре. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях.

https://ria.ru/20210325/kartina-1602803675.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, технологии, джек дорси, the new york times, в мире