https://ria.ru/20210325/proverka-1602859921.html

ФСБ проводит проверку в медиахолдинге администрации Екатеринбурга

ФСБ проводит проверку в медиахолдинге администрации Екатеринбурга

Сотрудники УФСБ в четверг проводят проверку в учреждении "Город", которое входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:23

2021-03-25T18:23

2021-03-25T18:23

алексей попов

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в четверг проводят проверку в учреждении "Город", которое входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."В студии "Город" УФСБ, действительно, проводит проверку. Мы оказываем содействие. Все остальные вопросы - в пресс-службу УФСБ", - сказали в горадминистрации.Комментарием УФСБ РИА Новости пока не располагает.Как следует из информации, которая опубликована на официальном портале администрации Екатеринбурга, основной целью работы МАУ "Город" является формирование единой системы информирования населения для обеспечения информационной открытости главы Екатеринбурга, органов администрации города Екатеринбурга и должностных лиц администрации города Екатеринбурга. Собственником и учредителем является администрация города, функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города в лице департамента информационной политики. Исполняющий обязанности директора МАУ "Город" - Алексей Попов. МАУ "Город" с 2020 года - учредитель и издатель газеты "Вечерний Екатеринбург", которая выходит ежемесячно с рекордным для Свердловской области тиражом 660 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20210319/sdelka-1602010815.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей попов, свердловская область, екатеринбург, происшествия