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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/protokoly-1602847534.html
На монахинь монастыря на Урале составили два протокола, заявили адвокаты
На монахинь монастыря на Урале составили два протокола, заявили адвокаты
Два протокола об административном правонарушении составлено на монахинь после проверки Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:39
2021-03-25T17:39
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
москва
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Два протокола об административном правонарушении составлено на монахинь после проверки Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен арестованному экс-схимонаху Сергию (Николаю Романову), сообщили адвокаты бывшего священнослужителя.Ранее защитники Сергея сообщали, что в четверг в обитель приехали сотрудники УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Позже они добавили, что в монастырь также приехали представители департамента социальной политики Свердловской области."Результатами сегодняшней проверки, проводимой пятью ведомствами на протяжении шести часов, стали два протокола об административном правонарушении. Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском Союзе, что и стало причиной штрафа", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве трех человек в 1999 году. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210311/monastyr-1600740618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sergiy-1599061648.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва, свердловская область

На монахинь монастыря на Урале составили два протокола, заявили адвокаты

17:39 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа территории Среднеуральского женского монастыря
На территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Два протокола об административном правонарушении составлено на монахинь после проверки Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен арестованному экс-схимонаху Сергию (Николаю Романову), сообщили адвокаты бывшего священнослужителя.
Ранее защитники Сергея сообщали, что в четверг в обитель приехали сотрудники УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Позже они добавили, что в монастырь также приехали представители департамента социальной политики Свердловской области.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:26Религия и мировоззрение
Поклонская рассказала о псевдоверующих в бывшем приходе Сергия
"Результатами сегодняшней проверки, проводимой пятью ведомствами на протяжении шести часов, стали два протокола об административном правонарушении. Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском Союзе, что и стало причиной штрафа", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.
В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве трех человек в 1999 году. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:41
Адвокат экс-схимонаха Сергия дал оценку обыскам в монастыре на Урале
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)МоскваСвердловская область
 
 
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