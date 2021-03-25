https://ria.ru/20210325/protokoly-1602847534.html

На монахинь монастыря на Урале составили два протокола, заявили адвокаты

На монахинь монастыря на Урале составили два протокола, заявили адвокаты

Два протокола об административном правонарушении составлено на монахинь после проверки Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:39

2021-03-25T17:39

2021-03-25T17:39

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

москва

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947064_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_6ce558b53dee024a43768113f46f31c4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Два протокола об административном правонарушении составлено на монахинь после проверки Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен арестованному экс-схимонаху Сергию (Николаю Романову), сообщили адвокаты бывшего священнослужителя.Ранее защитники Сергея сообщали, что в четверг в обитель приехали сотрудники УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Позже они добавили, что в монастырь также приехали представители департамента социальной политики Свердловской области."Результатами сегодняшней проверки, проводимой пятью ведомствами на протяжении шести часов, стали два протокола об административном правонарушении. Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском Союзе, что и стало причиной штрафа", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.В феврале в монастыре проводилась операция по поиску келейника Романова отца Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве трех человек в 1999 году. Через некоторое время спецоперацию по поиску Силуана правоохранительные органы также провели в скитах бывшего схиигумена Сергия. За информацию о Силуане полиция пообещала 1 миллион рублей.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210311/monastyr-1600740618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sergiy-1599061648.html

москва

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), москва, свердловская область