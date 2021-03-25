https://ria.ru/20210325/prilozheniya-1602738691.html

Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне

Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне

Бывает, что пользователи закрывают приложения в смартфоне не до конца, а лишь скрывают или "смахивают" их. Иногда это удобно, но в некоторых случаях возможны... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:17

2021-03-25T02:17

2021-03-25T02:17

сергей кузьменко

роскачество

технологии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Бывает, что пользователи закрывают приложения в смартфоне не до конца, а лишь скрывают или "смахивают" их. Иногда это удобно, но в некоторых случаях возможны негативные последствия, например, перегрев гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Ресурсов требует как запуск приложений заново, так и сохранение их в свернутом состоянии – они занимают оперативную память, что может привести к быстрой разрядке устройства.Он советует на слабых телефонах с малым количеством оперативной памяти всегда закрывать приложения полностью. Для современных мощных устройств это не так важно, но и их батарея может разряжаться быстрее, если свернутых приложений слишком много, заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210324/zaschita-1602550282.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, роскачество, технологии