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Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
Бывает, что пользователи закрывают приложения в смартфоне не до конца, а лишь скрывают или "смахивают" их. Иногда это удобно, но в некоторых случаях возможны... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:17
2021-03-25T02:17
сергей кузьменко
роскачество
технологии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Бывает, что пользователи закрывают приложения в смартфоне не до конца, а лишь скрывают или "смахивают" их. Иногда это удобно, но в некоторых случаях возможны негативные последствия, например, перегрев гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Ресурсов требует как запуск приложений заново, так и сохранение их в свернутом состоянии – они занимают оперативную память, что может привести к быстрой разрядке устройства.Он советует на слабых телефонах с малым количеством оперативной памяти всегда закрывать приложения полностью. Для современных мощных устройств это не так важно, но и их батарея может разряжаться быстрее, если свернутых приложений слишком много, заключил Кузьменко.
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сергей кузьменко, роскачество, технологии

Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне

02:17 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Бывает, что пользователи закрывают приложения в смартфоне не до конца, а лишь скрывают или "смахивают" их. Иногда это удобно, но в некоторых случаях возможны негативные последствия, например, перегрев гаджета, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Ресурсов требует как запуск приложений заново, так и сохранение их в свернутом состоянии – они занимают оперативную память, что может привести к быстрой разрядке устройства.
"Ситуация осложняется еще и тем, что не существует "средних" приложений с одинаковой оптимизацией - они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свернутом состоянии", - поясняет эксперт.
Он советует на слабых телефонах с малым количеством оперативной памяти всегда закрывать приложения полностью. Для современных мощных устройств это не так важно, но и их батарея может разряжаться быстрее, если свернутых приложений слишком много, заключил Кузьменко.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Сергей КузьменкоРоскачествоТехнологии
 
 
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