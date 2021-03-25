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Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:13
2021-03-25T04:13
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Согласно опубликованным данным, среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.В прошлом году глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

04:13 25.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Согласно опубликованным данным, среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.
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Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.
Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.
В прошлом году глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.
По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.
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