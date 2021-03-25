https://ria.ru/20210325/prestupnik-1602740785.html

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:13

2021-03-25T04:13

2021-03-25T04:13

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Согласно опубликованным данным, среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.В прошлом году глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.

https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html

https://ria.ru/20200819/1576002252.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, общество