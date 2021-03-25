https://ria.ru/20210325/prestupnik-1602740785.html
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:13
2021-03-25T04:13
2021-03-25T04:13
россия
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Согласно опубликованным данным, среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.В прошлом году глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
https://ria.ru/20200819/1576002252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Типовой преступник в России
– это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры
.
Согласно опубликованным данным, среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.
Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.
Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.
В прошлом году глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.
По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более 2 миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.