В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
10:46 25.03.2021 (обновлено: 14:34 25.03.2021)
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.
Парламентарий напомнила, что введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейских компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу.
Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, — "прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет" ЕС.
Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"