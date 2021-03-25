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В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:46
2021-03-25T14:34
allseas
uniper
северный поток — 2
энтони блинкен
еврокомиссия
швеция
финляндия
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.Парламентарий напомнила, что введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейских компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу.Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, — "прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет" ЕС.Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока — 2"."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
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allseas, uniper, северный поток — 2, энтони блинкен, еврокомиссия, швеция, финляндия, сша, в мире

В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

10:46 25.03.2021 (обновлено: 14:34 25.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.
Парламентарий напомнила, что введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейских компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу.
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Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, — "прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет" ЕС.
Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
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AllseasUniperСеверный поток — 2Энтони БлинкенЕврокомиссияШвецияФинляндияСШАВ мире
 
 
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