https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"

Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:46

2021-03-25T10:46

2021-03-25T14:34

allseas

uniper

северный поток — 2

энтони блинкен

еврокомиссия

швеция

финляндия

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.Парламентарий напомнила, что введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейских компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу.Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, — "прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет" ЕС.Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока — 2"."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210321/bayden-1602171930.html

https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, энтони блинкен, еврокомиссия, швеция, финляндия, сша, в мире