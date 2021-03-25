https://ria.ru/20210325/posol-1602877525.html

Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии

Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:48

2021-03-25T19:48

2021-03-25T20:36

россия

евгения лукьянова

мирослав митрофанов

евгений лукьянов

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Лукьянова освободили от обязанностей посла в Латвии, которые он выполнял с 2016 года.На посту посла в Белоруссии дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства.Как отметил глава Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, Лукьянов видит мир "без розовых очков" и сумел наладить диалог с русской общиной в балтийской республике."С одной стороны, желаем успеха Евгению Владимировичу в новой и, очевидно, сложной миссии. С другой стороны, нам очень жаль, что он уезжает. Только сложились ровные рабочие отношения, и опять неизвестность", — сказал Митрофанов РИА Новости.По его словам, среди положительных качеств Лукьянова — осторожность и осмотрительность, трезвый взгляд на ситуацию, умение через спор найти путь к взаимопониманию и "нейтральному взаимодействию".Лукьянов владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета.

https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602063039.html

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россия, евгения лукьянова, мирослав митрофанов, евгений лукьянов, владимир путин, белоруссия, политика