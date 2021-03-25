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Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:48
2021-03-25T20:36
россия
евгения лукьянова
мирослав митрофанов
евгений лукьянов
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Лукьянова освободили от обязанностей посла в Латвии, которые он выполнял с 2016 года.На посту посла в Белоруссии дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства.Как отметил глава Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, Лукьянов видит мир "без розовых очков" и сумел наладить диалог с русской общиной в балтийской республике."С одной стороны, желаем успеха Евгению Владимировичу в новой и, очевидно, сложной миссии. С другой стороны, нам очень жаль, что он уезжает. Только сложились ровные рабочие отношения, и опять неизвестность", — сказал Митрофанов РИА Новости.По его словам, среди положительных качеств Лукьянова — осторожность и осмотрительность, трезвый взгляд на ситуацию, умение через спор найти путь к взаимопониманию и "нейтральному взаимодействию".Лукьянов владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета.
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россия, евгения лукьянова, мирослав митрофанов, евгений лукьянов, владимир путин, белоруссия, политика

Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии

19:48 25.03.2021 (обновлено: 20:36 25.03.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лукьянова освободили от обязанностей посла в Латвии, которые он выполнял с 2016 года.
На посту посла в Белоруссии дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, ставшего госсекретарем Союзного государства.
Как отметил глава Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, Лукьянов видит мир "без розовых очков" и сумел наладить диалог с русской общиной в балтийской республике.
"С одной стороны, желаем успеха Евгению Владимировичу в новой и, очевидно, сложной миссии. С другой стороны, нам очень жаль, что он уезжает. Только сложились ровные рабочие отношения, и опять неизвестность", — сказал Митрофанов РИА Новости.
По его словам, среди положительных качеств Лукьянова — осторожность и осмотрительность, трезвый взгляд на ситуацию, умение через спор найти путь к взаимопониманию и "нейтральному взаимодействию".
Лукьянов владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почета.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 20:26Союзное государство
Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства
 
РоссияЕвгения ЛукьяноваМирослав МитрофановЕвгений ЛукьяновВладимир ПутинБелоруссияПолитика
 
 
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