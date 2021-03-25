Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/polovode-1602839059.html
Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик
Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик
Половодье в Москве пройдет в умеренном или спокойном состоянии из-за прогнозируемого недостатка влаги в апреле, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:59
2021-03-25T17:02
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599111990_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_083755b2edb7e3c6593a8bc45118e1e9.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Половодье в Москве пройдет в умеренном или спокойном состоянии из-за прогнозируемого недостатка влаги в апреле, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на то, что у нас снежные запасы были хорошие зимой, если смотреть с точки зрения критичности половодья, то, на мой взгляд, в виду того, что дефицит осадков в апреле будет достигать 30-50%, то есть подпитки, влаги небесной будет незначительно, а значит, это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более-менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210325/dozhd-1602830854.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599111990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8454c3a203afeb09305b7e12077dc10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва, общество

Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик

16:59 25.03.2021 (обновлено: 17:02 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Половодье в Москве пройдет в умеренном или спокойном состоянии из-за прогнозируемого недостатка влаги в апреле, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на то, что у нас снежные запасы были хорошие зимой, если смотреть с точки зрения критичности половодья, то, на мой взгляд, в виду того, что дефицит осадков в апреле будет достигать 30-50%, то есть подпитки, влаги небесной будет незначительно, а значит, это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более-менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", - рассказал Тишковец.
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 16:18
В последний день марта в Москве пройдет проливной дождь
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния