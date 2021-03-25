https://ria.ru/20210325/polovode-1602839059.html
Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик
Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик
Половодье в Москве пройдет в умеренном или спокойном состоянии из-за прогнозируемого недостатка влаги в апреле, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:59
2021-03-25T16:59
2021-03-25T17:02
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Половодье в Москве пройдет в умеренном или спокойном состоянии из-за прогнозируемого недостатка влаги в апреле, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на то, что у нас снежные запасы были хорошие зимой, если смотреть с точки зрения критичности половодья, то, на мой взгляд, в виду того, что дефицит осадков в апреле будет достигать 30-50%, то есть подпитки, влаги небесной будет незначительно, а значит, это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более-менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210325/dozhd-1602830854.html
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евгений тишковец, москва, общество