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Акцию "Бессмертный полк" в этом году готовят в очном и онлайн-форматах
Акцию "Бессмертный полк" в этом году готовят в очном и онлайн-форматах
Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:54
2021-03-25T12:06
акция "бессмертный полк"
артем хуторской
день победы
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановке в мае, заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в медиа-центре МИА "Россия сегодня".В 2020 году ставшее уже традиционным шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.
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акция "бессмертный полк", артем хуторской, день победы, общество

Акцию "Бессмертный полк" в этом году готовят в очном и онлайн-форматах

11:54 25.03.2021 (обновлено: 12:06 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановке в мае, заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в медиа-центре МИА "Россия сегодня".
В 2020 году ставшее уже традиционным шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
"Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия. Практически готов к запуску проект "Бессмертный полк-онлайн", мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, площадям наших городов и сёл. Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", - сообщил Хуторской.
В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.
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