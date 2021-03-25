https://ria.ru/20210325/polk-1602777270.html

Акцию "Бессмертный полк" в этом году готовят в очном и онлайн-форматах

Акцию "Бессмертный полк" в этом году готовят в очном и онлайн-форматах

Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:54

2021-03-25T11:54

2021-03-25T12:06

акция "бессмертный полк"

артем хуторской

день победы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01ba32df024071ce3c269bbbf337be87.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2021 году готовится как в живом, так и в онлайн-формате, итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановке в мае, заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в медиа-центре МИА "Россия сегодня".В 2020 году ставшее уже традиционным шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210325/ogranicheniya-1602753476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акция "бессмертный полк", артем хуторской, день победы, общество