https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html

Путин намерен "расширять географию поездок" после выработки антител

Путин намерен "расширять географию поездок" после выработки антител

Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:01

2021-03-25T16:01

2021-03-25T18:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами.Во вторник президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели."Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры.Сегодня в России отмечают День работника культуры. Президент провел онлайн-мероприятие с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг российский лидер посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.

https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Буду расширять географию посещения" – Путин рассказал о своих планах после вакцинации Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами. Во вторник президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели. "Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", – сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры. 2021-03-25T16:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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