https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html
Путин намерен "расширять географию поездок" после выработки антител
Путин намерен "расширять географию поездок" после выработки антител
Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:01
2021-03-25T16:01
2021-03-25T18:15
распространение коронавируса
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами.Во вторник президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели."Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры.Сегодня в России отмечают День работника культуры. Президент провел онлайн-мероприятие с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг российский лидер посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.
https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Буду расширять географию посещения" – Путин рассказал о своих планах после вакцинации
Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами. Во вторник президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели. "Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", – сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры.
2021-03-25T16:01
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин
сообщил, что после вакцинации от коронавируса будет больше ездить с визитами.
Во вторник президент получил первую дозу двухфазной российской вакцины, второй укол сделают примерно через три недели.
"Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — сказал Путин на видеовстрече с деятелями культуры.
Сегодня в России отмечают День работника культуры. Президент провел онлайн-мероприятие с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг российский лидер посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.