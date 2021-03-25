https://ria.ru/20210325/podzhog-1602854231.html

Житель Башкирии заживо сжег жену

Житель Башкирии заживо сжег жену

Житель башкирского Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:04

2021-03-25T18:04

2021-03-25T18:04

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

белорецк

происшествия

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УФА, 25 мар – РИА Новости. Житель башкирского Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в городе Белорецке. Местный житель 63 лет устроил дома скандал на бытовой почве и избил свою 63-летнюю супругу."Потом облил ее бензином и поджег. Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Она была госпитализирована с 80% ожогами тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице. Мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказана помощь", - сообщает республиканский СУСК.В ведомстве добавили, что перед тем, как облить жену бензином и поджечь, мужчина несколько раз ударил её руками.Уточняется, что следственные органы Башкирии предъявили мужчине обвинение в убийстве с особой жестокостью."Он заключён под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210202/podzhog-1595667081.html

https://ria.ru/20210216/podzheg-1597718773.html

республика башкортостан

белорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), белорецк, происшествия