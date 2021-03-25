https://ria.ru/20210325/podzhog-1602854231.html
Житель Башкирии заживо сжег жену
Житель Башкирии заживо сжег жену
Житель башкирского Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:04
2021-03-25T18:04
2021-03-25T18:04
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
белорецк
происшествия
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УФА, 25 мар – РИА Новости. Житель башкирского Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в городе Белорецке. Местный житель 63 лет устроил дома скандал на бытовой почве и избил свою 63-летнюю супругу."Потом облил ее бензином и поджег. Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Она была госпитализирована с 80% ожогами тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице. Мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказана помощь", - сообщает республиканский СУСК.В ведомстве добавили, что перед тем, как облить жену бензином и поджечь, мужчина несколько раз ударил её руками.Уточняется, что следственные органы Башкирии предъявили мужчине обвинение в убийстве с особой жестокостью."Он заключён под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210202/podzhog-1595667081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), белорецк, происшествия
УФА, 25 мар – РИА Новости.
Житель башкирского Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, сообщили в СУСК РФ
по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Белорецке
. Местный житель 63 лет устроил дома скандал на бытовой почве и избил свою 63-летнюю супругу.
"Потом облил ее бензином и поджег. Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию. Прибывшие полицейские вскрыли дверь и вызвали скорую. Она была госпитализирована с 80% ожогами тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня потерпевшая скончалась в больнице. Мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказана помощь", - сообщает республиканский СУСК.
В ведомстве добавили, что перед тем, как облить жену бензином и поджечь, мужчина несколько раз ударил её руками.
Уточняется, что следственные органы Башкирии предъявили мужчине обвинение в убийстве с особой жестокостью.
"Он заключён под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению", - говорится в сообщении.