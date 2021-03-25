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В Союзе писателей России опровергли членство бывшего боевика Арбинина
В Союзе писателей России опровергли членство бывшего боевика Арбинина
В Федеральном и региональном списках Союза писателей России не числится поэт Герман Арбинин, сообщил РИА Новости председатель союза Николай Иванов. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:41
2021-03-25T20:41
светлана петренко
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
шатойский район
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Федеральном и региональном списках Союза писателей России не числится поэт Герман Арбинин, сообщил РИА Новости председатель союза Николай Иванов.В Москве задержали бывшего боевика, уроженца Чеченской республики Германа Арбинина участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщили ранее ФСБ и Следственный комитет. Ряд СМИ сообщили, что член банды Шамиля Басаева Арбинин был известным блогером и поэтом. Он писал стихи под псевдонимом Шамиль Арбинин и якобы был членом Союза писателей России."В федеральном и региональном списках Союза писателей России такого поэта нет", - сказал Иванов.Арбинину планируется предъявить обвинение по трем статьям УК РФ: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Как уточнила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО.Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысяч человек. В результате боя погибли 84 военных.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/fsb-1602790979.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/boeviki-1597949884.html
северный кавказ
москва
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светлана петренко, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, шатойский район

В Союзе писателей России опровергли членство бывшего боевика Арбинина

20:41 25.03.2021
 
Задержание участника нападения на псковских десантников в Чечне. Кадр видео
Задержание участника нападения на псковских десантников в Чечне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Федеральном и региональном списках Союза писателей России не числится поэт Герман Арбинин, сообщил РИА Новости председатель союза Николай Иванов.
В Москве задержали бывшего боевика, уроженца Чеченской республики Германа Арбинина участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщили ранее ФСБ и Следственный комитет. Ряд СМИ сообщили, что член банды Шамиля Басаева Арбинин был известным блогером и поэтом. Он писал стихи под псевдонимом Шамиль Арбинин и якобы был членом Союза писателей России.
Задержание бывшего боевика из банды Басаева. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 12:53Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" о задержании члена банды Басаева: осталось совсем немного
"В федеральном и региональном списках Союза писателей России такого поэта нет", - сказал Иванов.
Арбинину планируется предъявить обвинение по трем статьям УК РФ: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Как уточнила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысяч человек. В результате боя погибли 84 военных.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 09:29
СК установил личности членов банды Басаева и Хаттаба
 
Светлана ПетренкоСеверный КавказСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваШатойский район
 
 
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