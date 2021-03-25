В Союзе писателей России опровергли членство бывшего боевика Арбинина
Задержание участника нападения на псковских десантников в Чечне. Кадр видео
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Федеральном и региональном списках Союза писателей России не числится поэт Герман Арбинин, сообщил РИА Новости председатель союза Николай Иванов.
В Москве задержали бывшего боевика, уроженца Чеченской республики Германа Арбинина участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщили ранее ФСБ и Следственный комитет. Ряд СМИ сообщили, что член банды Шамиля Басаева Арбинин был известным блогером и поэтом. Он писал стихи под псевдонимом Шамиль Арбинин и якобы был членом Союза писателей России.
"В федеральном и региональном списках Союза писателей России такого поэта нет", - сказал Иванов.
Арбинину планируется предъявить обвинение по трем статьям УК РФ: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Как уточнила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысяч человек. В результате боя погибли 84 военных.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
18 февраля, 09:29СК установил личности членов банды Басаева и Хаттаба