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Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне
Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне
Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:41
2021-03-25T16:41
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александр усс
красноярский край
амурская область
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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока на полигоне "Серебристый" под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения отходов.По словам Усса, необходимо внимательно проверить контракт и провести проверку."Захоронение на полигоне "Серебристый" - не объект краевого контроля, тем не менее когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего, Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта", - цитирует слова губернатора пресс-служба.Он отметил, что видит накал в социальных сетях, серьезное беспокойство красноярцев по этой теме.Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр усс, красноярский край, амурская область

Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне

16:41 25.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока на полигоне "Серебристый" под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения отходов.
По словам Усса, необходимо внимательно проверить контракт и провести проверку.
"Захоронение на полигоне "Серебристый" - не объект краевого контроля, тем не менее когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего, Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
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Он отметил, что видит накал в социальных сетях, серьезное беспокойство красноярцев по этой теме.
Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александр УссКрасноярский крайАмурская область
 
 
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