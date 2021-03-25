Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне
КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока на полигоне "Серебристый" под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения отходов.
По словам Усса, необходимо внимательно проверить контракт и провести проверку.
"Захоронение на полигоне "Серебристый" - не объект краевого контроля, тем не менее когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего, Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
Он отметил, что видит накал в социальных сетях, серьезное беспокойство красноярцев по этой теме.
Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.