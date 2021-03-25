https://ria.ru/20210325/pestitsidy-1602834990.html

Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне

Усс поручил разобраться с размещением пестицидов на красноярском полигоне

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:41

2021-03-25T16:41

2021-03-25T16:41

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

александр усс

красноярский край

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:133:2877:1751_1920x0_80_0_0_427505b29b367bb614a0d4a2e5b6f074.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока на полигоне "Серебристый" под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения отходов.По словам Усса, необходимо внимательно проверить контракт и провести проверку."Захоронение на полигоне "Серебристый" - не объект краевого контроля, тем не менее когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего, Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта", - цитирует слова губернатора пресс-служба.Он отметил, что видит накал в социальных сетях, серьезное беспокойство красноярцев по этой теме.Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.

https://ria.ru/20210118/vozdukh-1593490668.html

красноярский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр усс, красноярский край, амурская область